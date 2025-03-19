Google Gemini тепер доступний без облікового запису — що зміниться

Іконка додатка Gemini на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google готова повністю відмовитися від Google Assistant на користь ШІ-помічника Gemini наприкінці 2025 року. Внаслідок цього додаток старого асистента видалять з Play Store і зроблять його недоступним на пристроях. На додаток до цього, нещодавно Gemini став доступним без входу в обліковий запис.

Про це пише Neowin.

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Не так давно в Gemini з'явилася функція Canvas, яка дозволяє редагувати й писати в документах або коді, при цьому зміни з'являються в режимі реального часу. Також з'явилася функція Audio Overviews, яка перетворює документи користувачів на аудіообговорення в стилі подкастів. Тепер для шанувальників ШІ-агента від Google з'явилося ще одне покращення.

Google Gemini тепер можна використовувати без авторизації. Раніше, коли ШІ-агента було вперше запущено, потрібно було входити у свій обліковий запис Google, щоб отримати доступ до нього. Відтепер компанія знімає ці обмеження, дозволяючи будь-кому використовувати Gemini без облікового запису Google.

Також можна відкрити Gemini в режимі інкогніто. Зараз, відкривши вебсайт з ШІ-агентом, користувач побачить інтерфейс чату замість попередньої цільової сторінки, яка показувала привітання "Привіт (ім'я)".

Попри це, деякі моделі ШІ все ж будуть доступні лише авторизованим користувачам — Gemini 2.0 Flash Thinking, Deep Research та Personalization. Якщо ви захочете завантажувати файли, документи або отримати доступ до історії чату, також доведеться авторизуватися в обліковому записі Google. Поки оновлення входу стосується лише вебверсії Gemini, наприклад, на Android досі потрібна авторизація для використання ШІ Gemini.

Нагадаємо, у мережі з'явилися суперечки щодо нової функції, яку знайшли в Google Gemini. Користувачі помітили, що штучний інтелект може видаляти водяні знаки з зображень, повністю ігноруючи авторське право.

Також ми писали, що розробники з Google DeepMind презентували легку та продуктивну модель ШІ Gemma 3. Вона може працювати на будь-якому мобільному або стаціонарному пристрої, дозволяючи розробникам створювати додатки з ШІ будь-де.