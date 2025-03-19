Google Gemini теперь доступен без учетной записи — что изменится

Иконка приложения Gemini на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Google готова полностью отказаться от Google Assistant в пользу ИИ-помощника Gemini в конце 2025 года. Вследствие этого приложение старого ассистента удалят из Play Store и сделают его недоступным на устройствах. В дополнение к этому, недавно Gemini стал доступным без входа в учетную запись.

Об этом пишет Neowin.

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Gemini стал более доступным для пользователей

Не так давно в Gemini появилась функция Canvas, которая позволяет редактировать и писать в документах или коде, при этом изменения появляются в режиме реального времени. Также появилась функция Audio Overviews, которая превращает документы пользователей в аудиообсуждения в стиле подкастов. Теперь для поклонников ИИ-агента от Google появилось еще одно улучшение.

Google Gemini теперь можно использовать без авторизации. Ранее, когда ИИ-агент был впервые запущен, нужно было входить в свою учетную запись Google, чтобы получить доступ к нему. Теперь компания снимает эти ограничения, позволяя любому использовать Gemini без учетной записи Google.

Также можно открыть Gemini в режиме инкогнито. Сейчас, открыв веб-сайт с ИИ-агентом, пользователь увидит интерфейс чата вместо предыдущей целевой страницы, которая показывала приветствие "Привет (имя)".

Несмотря на это, некоторые модели ИИ все же будут доступны только авторизованным пользователям — Gemini 2.0 Flash Thinking, Deep Research и Personalization. Если вы захотите загружать файлы, документы или получить доступ к истории чата, также придется авторизоваться в учетной записи Google. Пока обновление входа касается только веб-версии Gemini, например, на Android до сих пор требуется авторизация для использования ИИ Gemini.

Напомним, в сети появились споры относительно новой функции, которую нашли в Google Gemini. Пользователи заметили, что искусственный интеллект может удалять водяные знаки с изображений, полностью игнорируя авторское право.

Также мы писали, что разработчики из Google DeepMind презентовали легкую и производительную модель ИИ Gemma 3. Она может работать на любом мобильном или стационарном устройстве, позволяя разработчикам создавать приложения с ИИ где угодно.