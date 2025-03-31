H&M створює цифрових моделей за допомогою ШІ — як на це реагують

Логотип H&M на магазині бренду одягу. Фото: Unsplash

Міжнародний бренд одягу H&M заявив про плани створювати цифрові "клони" 30 моделей з використанням штучного інтелекту. Компанія планує залучити їх у деяких маркетингових матеріалах та публікаціях у соцмережах — за попередньою згодою самих моделей.

Про це пише BBC.

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"Ми зацікавлені в нових креативних рішеннях, аби презентувати нашу моду й користуватися перевагами сучасних технологій, при цьому лишаючись вірними індивідуальності кожного", — підкреслив креативний директор H&M Йорґен Андерссон в офіційній заяві.

Попри запевнення H&M зберегти "людиноцентричний підхід", частина експертів і працівників індустрії вбачає в такому кроці ризик для традиційних фотосесій. Фешн-фотографи, стилісти, візажисти та інші спеціалісти можуть опинитися під загрозою скорочення обсягів роботи.

Американська інфлюенсерка Морган Ріддл назвала цей крок компанії ганебним, зазначивши на своїй сторінці в Instagram, що це поставить хрест на чималій кількості робочих місць на знімальних майданчиках.

За даними H&M, ініціатива полягає в тому, що моделі отримуватимуть права на свої цифрові двійники, а також зможуть давати дозвіл або забороняти використання свого образу як в самій H&M, так і в інших брендах. Крім того, на зображеннях компанія планує ставити водяні знаки або спеціальні позначки, щоб споживачі розуміли, що перед ними згенерований ШІ контент.

Подібну політику запровадили й деякі соцмережі, як-от Instagram і TikTok: вони вимагають попереджати аудиторію про використання штучного інтелекту для створення фотореалістичних зображень.

H&M заявила, що моделі будуть отримувати компенсацію за використання своїх цифрових двійників за тим же принципом, що й зараз — оплата відбуватиметься згідно з тарифами, узгодженими через їхніх агентів.

Генеральний секретар британської профспілки Equity Пол В. Флемінг наголошує, що моделі мають мати повний контроль над власним образом, а також право на чесну оплату за його використання.

Схожі експерименти зі штучним інтелектом уже проводили й інші гіганти індустрії, зокрема Hugo Boss та Levi Strauss & Co.

У 2023 році Levi's оголосила про тестування генеративного ШІ для створення фото моделей, пояснивши це бажанням розширити різноманітність у рекламних кампаніях. Однак після хвилі критики в компанії уточнили, що не планують скорочувати кількість знімань за участю реальних людей.

Нагадаємо, Google впровадив нові функції штучного інтелекту в Gemini Live. Тепер чатбот може надавати відповіді на запити у реальному часі, дивлячись через камеру або екран смартфона користувача.

Також ми писали, що Google збирається розробити штучний інтелект для створення ліків. Він допоможе зрозуміти структуру хімічних сполук, молекул та білків.