H&M создает цифровых моделей с помощью ИИ — как на это реагируют

Логотип H&M на магазине бренда одежды. Фото: Unsplash

Международный бренд одежды H&M заявил о планах создавать цифровые "клоны" 30 моделей с использованием искусственного интеллекта. Компания планирует привлечь их в некоторых маркетинговых материалах и публикациях в соцсетях — по предварительному согласию самих моделей.

Об этом пишет BBC.

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"Мы заинтересованы в новых креативных решениях, чтобы представить нашу моду и пользоваться преимуществами современных технологий, при этом оставаясь верными индивидуальности каждого", — подчеркнул креативный директор H&M Йорген Андерссон в официальном заявлении.

Несмотря на заверения H&M сохранить "человекоцентричный подход", часть экспертов и работников индустрии видит в таком шаге риск для традиционных фотосессий. Фэшн-фотографы, стилисты, визажисты и другие специалисты могут оказаться под угрозой сокращения объемов работы.

Американский инфлюенсер Морган Риддл назвала этот шаг компании позорным, отметив на своей странице в Instagram, что это поставит крест на немалом количестве рабочих мест на съемочных площадках.

По данным H&M, инициатива заключается в том, что модели будут получать права на свои цифровые двойники, а также смогут давать разрешение или запрещать использование своего образа как в самой H&M, так и в других брендах. Кроме того, на изображениях компания планирует ставить водяные знаки или специальные пометки, чтобы потребители понимали, что перед ними сгенерированный ИИ контент.

Подобную политику ввели и некоторые соцсети, такие как Instagram и TikTok: они требуют предупреждать аудиторию об использовании искусственного интеллекта для создания фотореалистичных изображений.

H&M заявила, что модели будут получать компенсацию за использование своих цифровых двойников по тому же принципу, что и сейчас — оплата будет происходить согласно тарифам, согласованным через их агентов.

Генеральный секретарь британского профсоюза Equity Пол В. Флеминг подчеркивает, что модели должны иметь полный контроль над собственным образом, а также право на честную оплату за его использование.

Похожие эксперименты с искусственным интеллектом уже проводили и другие гиганты индустрии, в частности Hugo Boss и Levi Strauss & Co.

В 2023 году Levi's объявила о тестировании генеративного ИИ для создания фото моделей, объяснив это желанием расширить разнообразие в рекламных кампаниях. Однако после волны критики в компании уточнили, что не планируют сокращать количество съемок с участием реальных людей.

Напомним, Google внедрил новые функции искусственного интеллекта в Gemini Live. Теперь чат-бот может предоставлять ответы на запросы в реальном времени, глядя через камеру или экран смартфона пользователя.

Также мы писали, что Google собирается разработать искусственный интеллект для создания лекарств. Он поможет понять структуру химических соединений, молекул и белков.