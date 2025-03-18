Революція у фармацевтиці — Google планує випустити ШІ для розробки ліків

Логотип компанії Google на стіні. Фото: Mike Blake/REUTERS

У вівторок, 18 березня, компанія Google оголосила, що збирається розробити колекцію ШІ-моделей з відкритим кодом для розробки ліків під назвою TxGemma. Вони зможуть розуміти як звичайний текст, так і структури терапевтичних об'єктів, включно з хімічними сполуками, молекулами та білками.

Про це пише TechCrunch.

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Директор з питань охорони праці Карен ДеСальво зазначила, що розробка терапевтичних препаратів від концепції до схваленого використання — довгий і дорогий процес. Тому Google працює над тим, щоб зробити цю розробку ефективнішою.

Вона розповіла, що дослідники зможуть ставити TxGemma запитання, які допоможуть передбачити важливі властивості потенційних методів лікування, наприклад, наскільки безпечними чи ефективними вони можуть бути.

Google поки не повідомила, чи отримають нові моделі ліцензії на комерційне використання, кастомізацію або доопрацювання.

Багато компаній, включно з дочірньою компанією Google Isomorphic Labs, обіцяли, що одного дня ШІ може зробити революцію у сфері розробки ліків, прискоривши етапи досліджень і розробок. Попри певні успіхи, поки що ШІ не забезпечив "магію" в лабораторіях.

Деякі фірми, такі як Exscientia та Benevolent AI, використовували ШІ для розробки ліків, проте зазнали гучних невдач під час клінічних випробувань.

Зараз фармацевтичні компанії та інвестори з ентузіазмом ставляться до потенціалу цієї технології, і вже заявлено, що у 2025 році розпочнеться тестування ліків, розроблених на основі ШІ. За даними оцінок, наразі понад 460 стартапів працюють над створенням ліків, використовуючи ШІ, а інвестори вклали в цю сферу 60 млрд доларів.

Нагадаємо, вчені витратили 10 років, щоб з'ясувати, як супербактерії набувають стійкості до антибіотиків, та висунули свою гіпотезу. Не надаючи результатів досліджень, вони звернулися до штучного інтелекту від Google, який надав їм ту саму відповідь, до якої дійшли дослідники, лише за два дні.

Також ми писали, що користувачі помітили, що Google Gemini може видаляти водяні знаки з зображень. У мережі це викликало суперечки, оскільки штучний інтелект повністю ігнорує авторське право.