Google безплатно навчає українців у сфері ШІ — як зареєструватися на курс

Комп'ютер з відкритою пошуковою системою Google на екрані. Фото: Pexels

Google розпочала повністю безплатний курс навчання AI Essentials зі штучного інтелекту для українців. Він допоможе розібратися в технології та навчитися ефективно використовувати її у роботі та повсякденному житті, а також отримати сертифікат від Coursera, який можна використовувати при працевлаштуванні.

Про це йдеться на сайті Google Grow.

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Курс AI Essentials розробили експерти Google зі штучного інтелекту. Він націлений на надання теоретичних та практичних знань і навичок, які допоможуть досягти успіху в роботі.

На вебінарі вивчатимуться основи ШІ, машинного навчання та його застосування в роботі і житті. Ви зможете навчитися формулювати чіткі запити для ШІ, щоб отримувати кращі результати, а також навчитеся інтегрувати його в роботу для автоматизації та спрощення процесів.

Зареєструватися на курс можна повністю безплатно, вибравши одну з доступних організацій, що є партнерами курсу AI Essentials.

Проходження курсу займає до 10 годин. Час проходження залежить від того, скільки часу ви приділяєте опрацюванню матеріалів та виконанню завдань. Курс складається з відео англійською мовою з українськими субтитрами, всі додаткові матеріали, вправи та завдання виконані українською мовою.

Сертифікат про завершення курсу доступний онлайн на платформі Coursera, де можна отримати доступ до навчальних відео, лекцій і завдань у будь-який час, аби був пристрій (планшет, смартфон, комп'ютер, ноутбук) з доступом до Інтернету.

Нагадаємо, вчені витратили 10 років, щоб висунути гіпотезу, яка стала науковим відкриттям. Вони поставили запитання зі свого дослідження штучному інтелекту від Google, який надав їм правильну відповідь за 2 дні.

Також ми писали, що Google Gemini можна використовувати для видалення водяних знаків з зображень. Користувачі в мережі помітили, що інструмент не має жодних обмежень щодо порушення авторських прав.