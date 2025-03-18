Google бесплатно обучает украинцев в сфере ИИ — как зарегистрироваться на курс

Компьютер с открытой поисковой системой Google на экране. Фото: Pexels

Google начала полностью бесплатный курс обучения AI Essentials по искусственному интеллекту для украинцев. Он поможет разобраться в технологии и научиться эффективно использовать ее в работе и повседневной жизни, а также получить сертификат от Coursera, который можно использовать при трудоустройстве.

Об этом говорится на сайте Google Grow.

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Что изучат украинцы после прохождения курса

Курс AI Essentials разработали эксперты Google по искусственному интеллекту. Он нацелен на предоставление теоретических и практических знаний и навыков, которые помогут добиться успеха в работе.

На вебинаре будут изучаться основы ИИ, машинного обучения и его применение в работе и жизни. Вы сможете научиться формулировать четкие запросы для ИИ, чтобы получать лучшие результаты, а также научитесь интегрировать его в работу для автоматизации и упрощения процессов.

Зарегистрироваться на курс можно полностью бесплатно, выбрав одну из доступных организаций, являющихся партнерами курса AI Essentials.

Прохождение курса занимает до 10 часов. Время прохождения зависит от того, сколько времени вы уделяете проработке материалов и выполнению заданий. Курс состоит из видео на английском языке с украинскими субтитрами, все дополнительные материалы, упражнения и задания выполнены на украинском языке.

Сертификат о завершении курса доступен онлайн на платформе Coursera, где можно получить доступ к учебным видео, лекциям и заданиям в любое время, лишь бы было устройство (планшет, смартфон, компьютер, ноутбук) с доступом к Интернету.

Напомним, ученые потратили 10 лет, чтобы выдвинуть гипотезу, которая стала научным открытием. Они задали вопрос из своего исследования искусственному интеллекту от Google, который предоставил им правильный ответ за 2 дня.

Также мы писали, что Google Gemini можно использовать для удаления водяных знаков с изображений. Пользователи в сети заметили, что инструмент не имеет никаких ограничений по нарушению авторских прав.