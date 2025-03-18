ШІ від Google розкрив наукову загадку лише за 2 дні — вчені працювали над нею 10 років

Іконка додатка Google на екрані смартфона. Фото: Pexels

Вчені з Імперського коледжу Лондона витратили 10 років життя, щоб з'ясувати, як деякі супербактерії набувають стійкості до антибіотиків, що є значною загрозою, яка забирає мільйони життів щороку. Проте варто було поставити це запитання інструменту ШІ від Google, як він надав відповідь, яка збігалася з їхніми неопублікованими на той час висновками, лише за два дні.

Про це пише Live Science.

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Головний дослідник надіслав електронного листа до Google, щоб перевірити, чи мають вони доступ до його дослідження, на що отримав відповідь, що не мають.

Вчені працювали над проблемою антимікробної резистентності, коли бактерії, віруси, грибки та паразити набувають стійкості до антибіотиків, роблячи ліки неефективними. Команда вчених на чолі з мікробіологом Хосе Пенадесом почала шукати шляхи, як сімейство супербактерій cf-PICI набуває здатності інфікувати різні види бактерій.

Вчені припустили, що віруси використовують "хвости" для введення вірусного геному в бактеріальну клітину-хазяїна. Проведені експерименти підтвердили їхню гіпотезу, відкривши проривний механізм горизонтального перенесення генів, про який раніше ніхто з науковців не знав.

Перш ніж поділитися висновками дослідження публічно, вони залучили те саме ШІ від Google для співучасті вчених. Через два дні він надав варіанти відповідей, один з яких був правильним.

"Алгоритм зміг проаналізувати наявні докази, можливості, поставити запитання, розробити експерименти та запропонувати ту ж саму гіпотезу, до якої ми прийшли через роки кропітких наукових досліджень, але за менший проміжок часу", — сказав Пенадес.

Хоча використання ШІ з самого початку не позбавило б їх необхідності проводити експерименти, воно допомогло б висунути гіпотезу набагато швидше, заощадивши роки роботи.

Попри це та інші висновки, використання ШІ досі залишається суперечливим питанням у науці. Іноді такі дослідження, що надає ШІ, виявляються невідтворюваними або неправдивими. Тому вчені розробляють інструменти для виявлення неправомірної поведінки ШІ та встановлюють етичні рамки для оцінки точності результатів.

Нагадаємо, модель штучного інтелекту Gemini 2.0 від Google почали використовувати для видалення водяних знаків зображень. Користувачі в мережі помітили, що ШІ не має жодних обмежень для порушення авторських прав.

Також ми писали, що розробники з Google DeepMind представили модель штучного інтелекту для роботів. Gemini Robotics призначений для управління машинами, які можуть виконувати складні багатоетапні завдання, що потребують точних маніпуляцій.