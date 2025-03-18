ИИ от Google раскрыл научную загадку всего за 2 дня — ученые работали над ней 10 лет

Иконка приложения Google на экране смартфона. Фото: Pexels

Ученые из Имперского колледжа Лондона потратили 10 лет жизни, чтобы выяснить, как некоторые супербактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, что является значительной угрозой, которая уносит миллионы жизней ежегодно. Однако стоило задать этот вопрос инструменту ИИ от Google, как он предоставил ответ, который совпадал с их неопубликованными в то время выводами, только через два дня.

Об этом пишет Live Science.

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Главный исследователь направил электронное письмо в Google, чтобы проверить, имеют ли они доступ к его исследованию, на что получил ответ, что не имеют.

Ученые работали над проблемой антимикробной резистентности, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты приобретают устойчивость к антибиотикам, делая лекарства неэффективными. Команда ученых во главе с микробиологом Хосе Пенадесом начала искать пути, как семейство супербактерий cf-PICI приобретает способность инфицировать различные виды бактерий.

Ученые предположили, что вирусы используют "хвосты" для введения вирусного генома в бактериальную клетку-хозяина. Проведенные эксперименты подтвердили их гипотезу, открыв прорывной механизм горизонтального переноса генов, о котором ранее никто из ученых не знал.

Прежде чем поделиться выводами исследования публично, они привлекли тот самый ИИ от Google для соучастия ученых. Через два дня он предоставил варианты ответов, один из которых был правильным.

"Алгоритм смог проанализировать имеющиеся доказательства, возможности, задать вопросы, разработать эксперименты и предложить ту же самую гипотезу, к которой мы пришли через годы кропотливых научных исследований, но за меньший промежуток времени", — сказал Пенадес.

Хотя использование ИИ с самого начала не избавило бы их от необходимости проводить эксперименты, оно помогло бы выдвинуть гипотезу гораздо быстрее, сэкономив годы работы.

Несмотря на это и другие выводы, использование ИИ до сих пор остается спорным вопросом в науке. Иногда такие исследования, предоставляемые ИИ, оказываются невоспроизводимыми или ложными. Поэтому ученые разрабатывают инструменты для выявления неправомерного поведения ИИ и устанавливают этические рамки для оценки точности результатов.

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