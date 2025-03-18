Революция в фармацевтике — Google планирует выпустить ИИ для разработки лекарств

Логотип компании Google на стене. Фото: Mike Blake/REUTERS

Во вторник, 18 марта, компания Google объявила, что собирается разработать коллекцию ИИ-моделей с открытым кодом для разработки лекарств под названием TxGemma. Они смогут понимать как обычный текст, так и структуры терапевтических объектов, включая химические соединения, молекулы и белки.

Об этом пишет TechCrunch.

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Директор по вопросам охраны труда Карен ДеСальво отметила, что разработка терапевтических препаратов от концепции до одобренного использования — долгий и дорогостоящий процесс. Поэтому Google работает над тем, чтобы сделать эту разработку более эффективной.

Она рассказала, что исследователи смогут задавать TxGemma вопросы, которые помогут предсказать важные свойства потенциальных методов лечения, например, насколько безопасными или эффективными они могут быть.

Google пока не сообщила, получат ли новые модели лицензии на коммерческое использование, кастомизацию или доработку.

Многие компании, включая дочернюю компанию Google Isomorphic Labs, обещали, что однажды ИИ может произвести революцию в сфере разработки лекарств, ускорив этапы исследований и разработок. Несмотря на определенные успехи, пока что ИИ не обеспечил "магию" в лабораториях.

Некоторые фирмы, такие как Exscientia и Benevolent AI, использовали ИИ для разработки лекарств, однако потерпели громкие неудачи во время клинических испытаний.

Сейчас фармацевтические компании и инвесторы с энтузиазмом относятся к потенциалу этой технологии, и уже заявлено, что в 2025 году начнется тестирование лекарств, разработанных на основе ИИ. По данным оценок, сейчас более 460 стартапов работают над созданием лекарств, используя ИИ, а инвесторы вложили в эту сферу 60 млрд долларов.

Напомним, ученые потратили 10 лет, чтобы выяснить, как супербактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, и выдвинули свою гипотезу. Не предоставляя результатов исследований, они обратились к искусственному интеллекту от Google, который предоставил им тот же ответ, к которому пришли исследователи, всего за два дня.

Также мы писали, что пользователи заметили, что Google Gemini может удалять водяные знаки с изображений. В сети это вызвало споры, поскольку искусственный интеллект полностью игнорирует авторское право.