Обирайте чатбота з розумом — які помічники з ШІ збирають про вас найбільше даних

Які чатботи збирають найбільше даних про користувача — рейтинг
Компанія Surfshark провела дослідження, в якому вивчила популярні чатботи та проаналізувала їхні політики конфіденційності в Apple App Store. Виявилося, що 30% популярних чатботів діляться даними з третіми сторонами, водночас 40% збирають дані про геолокацію користувача.
Про це пише Visual Capitalist.
Які чатботи збирають про вас найбільше інформації
Попри запеклу конкуренцію, ChatGPT залишається найпопулярнішим ШІ-інструментом на ринку з понад 200 млн активних користувачів щотижня. Серед усіх цих конкурентів цікавим стає питання, які саме чат-боти збирають найбільше інформації про вас і чому це взагалі важливо.
Пальму першості в цьому рейтингу тримає Gemini від Google (запущений у березні 2023 року): він збирає 22 унікальні типи даних у 10 різних категоріях. Зокрема, серед цих даних — загальна діагностика (її збирають усі боти в дослідженні), а також доступ до контактів (такої опції не виявлено в жодного іншого чат-бота).
Загальний рейтинг за кількістю типів даних, які збирають чатботи, має такий вигляд:
- Gemini — 22;
- Claude — 13;
- Copilot — 12;
- DeepSeek — 11;
- ChatGPT — 10;
- Perplexity — 10;
- Grok — 7.
Найменше унікальних типів даних фіксується в Grok від xAI (запущений у листопаді 2023 року). А DeepSeek з Китаю (запуск у січні 2025 року) посідає середню позицію з 11 пунктами.
Кожен бот у цьому дослідженні збирає загальну діагностичну інформацію. Однак тільки Gemini та Perplexity стежать за покупками користувача, а майже всі, крім Perplexity.ai та Grok, мають доступ до контенту, який користувачі створюють.
Як правило, user content нерідко пов'язують із третіми сторонами, а потім продають рекламодавцям для показу таргетованих оголошень на платформі.
Зрештою, коли йдеться про конфіденційність, саме дані користувача можуть бути найуразливішими. Інформація зберігається на серверах сервісу, і в разі злому ці дані можуть потрапити до зловмисників. Тому користувачам варто уважно вивчати політику конфіденційності перед використанням будь-якого чатбота зі штучним інтелектом.
Нагадаємо, Ілон Маск офіційно повідомив, що його чатбот зі штучним інтелектом Grok з'явиться в Telegram. Використовувати його можуть не всі користувачі месенджера.
Також ми писали, що Google продовжує постійно розвивати свій штучний інтелект. Компанія представила Gemini 2.5, який обходить більшість конкурентів у бенчмарках.
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