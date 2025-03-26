Character.AI надсилатиме звіти батькам — в них міститиметься активність дитини

Логотип Character.AI на екрані смартфона. Фото: Jaque Silva/NurPhoto

Сервіс чатботів Character.AI оголосив про запуск функції "Parental Insights", яка дає змогу підліткам надсилати щотижневий звіт щодо користування чатботом на електронну пошту батьків. Вони зможуть бачити, яку активність проявляє їхня дитина.

Про це пише TechCrunch.

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У звіті буде відображатися середній час спілкування за день, перелік чатботів, із якими найчастіше контактував користувач, а також час, проведений у розмовах із кожним із них. Така ініціатива стала частиною оновлень, спрямованих на розв'язання проблем надмірного користування чатботами неповнолітніми та ризику взаємодії з недоречним контентом.

Відправлення звіту є необов'язковою, а опційною функцією, яка вмикається самими підлітками в налаштуваннях Character.AI. При цьому для батьків не обов'язково створювати окремий обліковий запис. Попри певні застереження, у звіті дані подаватимуться без детальних логів бесід — там буде лише інформація про тривалість сеансів та список популярних чатботів.

Однією з причин введення функції є обмеження щодо віку на платформі. У Європі до сервісу не допускаються користувачі віком до 16 років, в усьому іншому світі — до 13 років. Основною ж причиною є потенційні ризики для підлітків, оскільки на сервісі можна створювати та налаштовувати різні чатботи, якими можна ділитися публічно. Низка судових позовів свідчить про те, що деякі з цих чатботів містили невідповідний сексуалізований чи шкідливий для психічного здоров'я дитини контент.

Компанія підкреслює, що систему було суттєво переосмислено: серед змін — використання моделі, яка спеціально налаштована так, щоб уникати "делікатних" тем для неповнолітніх, а також додавання сповіщень із нагадуваннями про те, що чатботи не є реальними людьми. Проте, з огляду на зростання уваги до регулювання штучного інтелекту та законів про захист дітей, ймовірно, що Character.AI доведеться продовжити вдосконалювати безпекові функції й надалі.

Нагадаємо, в TikTok запустили нові функції для захисту підлітків. Батьки можуть блокувати використання сервісу їхніми дітьми в певні години, а також переглядати списки підписників.

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