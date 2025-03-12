TikTok оновив батьківський контроль — які функції з'явилися для безпеки дітей

Логотип додатка TikTok на екрані смартфона. Фото: Unsplash

В TikTok оголосили, що запустили нові функції для захисту підлітків у своєму додатку. Тепер батьки зможуть блокувати використання соціальної мережі їхніми дітьми в певні години, а також бачити списки підписників підлітків за допомогою нової функції.

Про це пише TechCrunch.

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Нова функція "Time Away" надає батькам змогу блокувати доступ підлітків до TikTok у час, який вони контролюють. Наприклад, вони можуть заблокувати доступ під час сімейного часу, навчання в школі, вночі або на вихідних. Також можна налаштувати повторюваний розклад, коли блокуватиметься доступ до додатка.

Батьки також зможуть бачити, на кого підписана їхня дитина, і хто підписаний на неї, а також заблокованих користувачів.

Перегляд підписок дитини в TikTok. Фото: TikTok

З'явилася функція "вимкнення", яка заохочує молодих користувачів вимикати телефон на ніч. Якщо підліток до 16 років перебуває в TikTok після 22:00, в його стрічці "Для тебе" з'являється повноекранна заставка із заспокійливою музикою, щоб заохотити його розслабитися та згадати про час. При ігноруванні повідомлення TikTok покаже ще одну повноекранну підказку.

Функція "вимкнення" для заохочення сну в TikTok. Фото: TikTok

Це не перший раз, коли TikTok впроваджує нові функції, спрямовані на забезпечення безпеки для підлітків, попри те, що існує занепокоєння щодо негативного впливу додатка на наймолодших користувачів. Нові функції, які оголосила компанія, є частиною її зусиль, спрямованих на заспокоєння законодавців.

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