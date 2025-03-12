TikTok обновил родительский контроль — какие функции появились для безопасности детей

Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Фото: Unsplash

В TikTok объявили, что запустили новые функции для защиты подростков в своем приложении. Теперь родители смогут блокировать использование социальной сети их детьми в определенные часы, а также видеть списки подписчиков подростков с помощью новой функции.

Об этом пишет TechCrunch.

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Новая функция "Time Away" предоставляет родителям возможность блокировать доступ подростков к TikTok в то время, которое они контролируют. Например, они могут заблокировать доступ во время семейного времени, обучения в школе, ночью или на выходных. Также можно настроить повторяющееся расписание, когда будет блокироваться доступ к приложению.

Родители также смогут видеть, на кого подписан их ребенок, и кто подписан на него, а также заблокированных пользователей.

Просмотр подписок ребенка в TikTok. Фото: TikTok

Появилась функция "выключения", которая поощряет молодых пользователей выключать телефон на ночь. Если подросток до 16 лет находится в TikTok после 22:00, в его ленте "Для тебя" появляется полноэкранная заставка с успокаивающей музыкой, чтобы поощрить его расслабиться и вспомнить о времени. При игнорировании сообщения TikTok покажет еще одну полноэкранную подсказку.

Функция "выключения" для поощрения сна в TikTok. Фото: TikTok

Это не первый раз, когда TikTok внедряет новые функции, направленные на обеспечение безопасности для подростков, несмотря на то, что существует беспокойство относительно негативного влияния приложения на молодых пользователей. Новые функции, которые объявила компания, являются частью ее усилий, направленных на успокоение законодателей.

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