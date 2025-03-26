Character.AI будет присылать отчеты родителям — в них будет содержаться активность ребенка

Логотип Character.AI на экране смартфона. Фото: Jaque Silva/NurPhoto

Сервис чат-ботов Character.AI объявил о запуске функции "Parental Insights", которая позволяет подросткам отправлять еженедельный отчет о пользовании чат-ботом на электронную почту родителей. Они смогут видеть, какую активность проявляет их ребенок.

Об этом пишет TechCrunch.

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В отчете будет отображаться среднее время общения за день, перечень чат-ботов, с которыми чаще всего контактировал пользователь, а также время, проведенное в разговорах с каждым из них. Такая инициатива стала частью обновлений, направленных на решение проблем чрезмерного пользования чат-ботами несовершеннолетними и риска взаимодействия с неуместным контентом.

Отправка отчета является необязательной, а опциональной функцией, которая включается самими подростками в настройках Character.AI. При этом для родителей необязательно создавать отдельную учетную запись. Несмотря на определенные оговорки, в отчете данные будут подаваться без детальных логов бесед — там будет только информация о продолжительности сеансов и список популярных чат-ботов.

Одной из причин введения функции является ограничение по возрасту на платформе. В Европе к сервису не допускаются пользователи в возрасте до 16 лет, во всем остальном мире — до 13 лет. Основной причиной являются потенциальные риски для подростков, поскольку на сервисе можно создавать и настраивать различные чат-боты, которыми можно делиться публично. Ряд судебных исков свидетельствует, что некоторые из этих чат-ботов содержали неподходящий сексуализированный или вредный для психического здоровья ребенка контент.

Компания подчеркивает, что система была существенно переосмыслена: среди изменений — использование модели, которая специально настроена так, чтобы избегать "деликатных" тем для несовершеннолетних, а также добавление уведомлений с напоминаниями, что чат-боты не являются реальными людьми. Однако, учитывая рост внимания к регулированию искусственного интеллекта и законов о защите детей, вероятно, что Character.AI придется продолжить совершенствовать функции безопасности и в дальнейшем.

Напомним, в TikTok запустили новые функции для защиты подростков. Родители могут блокировать использование сервиса их детьми в определенные часы, а также просматривать списки подписчиков.

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