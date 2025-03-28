Выбирайте чат-бота с умом — какие помощники с ИИ собирают о вас больше всего данных

Роботизированная рука набирает ложкой клавиши от клавиатуры. Фото: Pexels

Компания Surfshark провела исследование, в котором изучила популярные чат-боты и проанализировала их политики конфиденциальности в Apple App Store. Оказалось, что 30% популярных чат-ботов делятся данными с третьими сторонами, при этом 40% собирают данные о геолокации пользователя.

Об этом пишет Visual Capitalist.

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Какие чат-боты собирают о вас больше всего информации

Несмотря на ожесточенную конкуренцию, ChatGPT остается самым популярным ИИ-инструментом на рынке с более чем 200 млн активных пользователей еженедельно. Среди всех этих конкурентов интересным становится вопрос, какие именно чат-боты собирают больше всего информации о вас и почему это вообще важно.

Пальму первенства в этом рейтинге держит Gemini от Google (запущен в марте 2023 года): он собирает 22 уникальных типа данных в 10 различных категориях. В частности, среди этих данных — общая диагностика (ее собирают все боты в исследовании), а также доступ к контактам (такой опции не обнаружено ни у одного другого чат-бота).

Общий рейтинг по количеству типов данных, которые собирают чат-боты, выглядит следующим образом:

Gemini — 22;

Claude — 13;

Copilot — 12;

DeepSeek — 11;

ChatGPT — 10;

Perplexity — 10;

Grok — 7.

Рейтинг популярных чат-ботов по сбору информации о пользователе. Фото: Visual Capitalist

Меньше всего уникальных типов данных фиксируется у Grok от xAI (запущен в ноябре 2023 года). А DeepSeek из Китая (запуск в январе 2025 года) занимает среднюю позицию с 11 пунктами.

Каждый бот в этом исследовании собирает общую диагностическую информацию. Однако только Gemini и Perplexity следят за покупками пользователя, а почти все, кроме Perplexity.ai и Grok, имеют доступ к контенту, который пользователи создают.

Как правило, user content нередко связывают с третьими сторонами, а затем продают рекламодателям для показа таргетированных объявлений на платформе.

В конце концов, когда речь идет о конфиденциальности, именно данные пользователя могут быть наиболее уязвимыми. Информация хранится на серверах сервиса, и в случае взлома эти данные могут попасть к злоумышленникам. Поэтому пользователям стоит внимательно изучать политику конфиденциальности перед использованием любого чат-бота с искусственным интеллектом.

Напомним, Илон Маск официально сообщил, что его чат-бот с искусственным интеллектом Grok появится в Telegram. Использовать его могут не все пользователи мессенджера.

Также мы писали, что Google продолжает постоянно развивать свой искусственный интеллект. Компания представила Gemini 2.5, который обходит большинство конкурентов в бенчмарках.