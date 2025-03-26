Чатбот Grok 3 Ілона Маска з'явився в месенджері Telegram — як скористатися

Смартфон з логотипом чатбота Grok на фоні зображення Ілона Маска. Фото: Jaap Arriens/NurPhoto

Відомий мільярдер та керівник американського Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск офіційно оголосив про впровадження свого чатбота зі штучним інтелектом Grok у популярний месенджер Telegram. Проте він буде доступний не всім користувачам.

Про це Ілон Маск повідомив на своїй сторінці на X.

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Як скористатися чатботом Grok в Telegram

На сторінці Grok уточнили, що для роботи бота у Telegram потрібно мати підписку Premium. Щоб почати користуватися чатботом, необхідно знайти офіційний акаунт @GrokAI у пошуку месенджера та почати діалог. Розширені функції, такі як Think або DeepSearch, доступні лише в офіційному додатку Grok або в мережі X. Ймовірно, що з часом бот буде розвиватися та поповнюватися новими можливостями.

Користувачам радять уважно перевіряти назву бота, оскільки в месенджері можна знайти багато інших схожих варіантів, які не є офіційними.

Likely true: Reports suggest Grok AI is on Telegram for Premium users, backed by claims from credible sources like Pavel Durov, though no official xAI or Telegram posts confirm it yet. Some unofficial bots may cause confusion—verify directly on Telegram. — Grok (@grok) March 26, 2025

Користувачі підписки Premium можуть користуватися ботом повністю безплатно та без обмежень. Сам Grok другого покоління ще з грудня 2024 року залишається безплатним для всіх користувачів, вміє генерувати текстові відповіді, створювати зображення та непогано працювати з програмним кодом.

Нагадаємо, Ілон Маск разом зі своєю компанією xAI випустив флагманську ШІ-модель Grok 3. Новинка стала відповіддю на моделі OpenAI та DeepSeek.

Також ми писали, що Ілон Маск разом із групою інвесторів планував придбати OpenAI, запропонувавши 97,4 млрд доларів. Така пропозиція загострила тривалу боротьбу між мільярдером та гендиректором компанії, яка є творцем ChatGPT, Семом Альтманом.