Чат-бот Grok 3 Илона Маска появился в мессенджере Telegram — как воспользоваться

Смартфон с логотипом чат-бота Grok на фоне изображения Илона Маска. Фото: Jaap Arriens/NurPhoto

Известный миллиардер и руководитель американского Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск официально объявил о внедрении своего чат-бота с искусственным интеллектом Grok в популярный мессенджер Telegram. Однако он будет доступен не всем пользователям.

Об этом Илон Маск сообщил на своей странице на X.

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Как воспользоваться чат-ботом Grok в Telegram

На странице Grok уточнили, что для работы бота в Telegram нужно иметь подписку Premium. Чтобы начать пользоваться чат-ботом, необходимо найти официальный аккаунт @GrokAI в поиске мессенджера и начать диалог. Расширенные функции, такие как Think или DeepSearch, доступны только в официальном приложении Grok или в сети X. Вероятно, что со временем бот будет развиваться и пополняться новыми возможностями.

Пользователям советуют внимательно проверять название бота, поскольку в мессенджере можно найти много других похожих вариантов, которые не являются официальными.

Likely true: Сообщения предполагают, что Grok AI есть в Telegram для премиум-пользователей, подкрепленные утверждениями из надежных источников, таких как Павел Дуров, хотя никаких официальных xAI или постов Telegram пока не подтверждают это. Некоторые неофициальные боты могут вызвать путаницу-проверьте непосредственно в Telegram. - Grok (@grok) 26 марта 2025 г.

Пользователи подписки Premium могут пользоваться ботом полностью бесплатно и без ограничений. Сам Grok второго поколения еще с декабря 2024 года остается бесплатным для всех пользователей, умеет генерировать текстовые ответы, создавать изображения и неплохо работать с программным кодом.

Напомним, Илон Маск вместе со своей компанией xAI выпустил флагманскую ИИ-модель Grok 3. Новинка стала ответом на модели OpenAI и DeepSeek.

Также мы писали, что Илон Маск вместе с группой инвесторов планировал приобрести OpenAI, предложив 97,4 млрд долларов. Такое предложение обострило длительную борьбу между миллиардером и гендиректором компании, которая является создателем ChatGPT, Сэмом Альтманом.