Ілон Маск презентував нову ШІ-модель Grok 3 — які переваги та функції

Логотип чатбота Grok та компанії xAI на екрані смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Разом зі своєю компанією штучного інтелекту xAI Ілон Маск випустив останню флагманську ШІ-модель Grok 3. Вона стала відповіддю компанії на моделі OpenAI та DeepSeek, яку просувають як "надзвичайно розумний ШІ".

Про це пише TechCrunch.

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Як зазначено, для навчання Grok 3 компанія використовувала величезний центр обробки даних, в якому міститься близько 200 000 графічних процесорів.

За словами Маска, новий ШІ значно потужніший за Grok 2, і його основна мета — шукати правду, навіть якщо вона суперечить політичним чи соціальним нормам. Grok 3 став частиною більшого сімейства моделей, до якого входить також компактна версія — Grok 3 mini. Остання відповідає на запити швидше, хоча й може бути менш точною.

Компанія xAI стверджує, що Grok 3 перевершує GPT-4o за тестами AIME та GPQA.

Результати бенчмарків ШІ-моделі Grok 3 від Ілона Маска у популярних тестах. Фото: TechCrunch

Всього представлено дві варіації нової моделі — Grok 3 Reasoning та Grok 3 mini Reasoning. Вони можуть ретельно опрацьовувати проблеми, подібно до моделей міркування o3-mini від OpenAI та DeepSeek-R1. Такі моделі ретельно перевіряють себе, перш ніж оприлюднити результати, щоб уникнути деяких пасток, на яких зазвичай гальмують стандартні моделі.

У компанії також зазначили, що Grok 3 Reasoning перевершує флагманську версію o3-mini-high за популярними тестами, включно з найновішим математичним тестом AIME 2025.

Результати тестування ШІ-моделі Grok 3 Reasoning від Ілона Маска у тесті AIME 2025. Фото: TechCrunch

Моделі міркування будуть доступні у вебверсії Grok або у застосунку для iOS. Наявні такі опції, як Think, Big Brain та DeepSearch для глибоких досліджень. Деякі думки моделей будуть приховані, щоб запобігти дистиляції, яку використовують розробники ШІ-моделей, щоб запозичити дані з інших моделей.

Хто може скористатися новими моделями Grok 3

Першими доступ отримають власники передплати Premium+ на X. Окрім цього, для розширених функцій пропонується тарифний план SuperGrok, який коштує 30 доларів на місяць та розблоковує додаткові запити, включно з DeepSearch.

На наступному тижні очікується голосовий режим, а згодом, трохи пізніше, Grok 3 надійде у корпоративний API xAI. Ілон Маск також пообіцяв, що за кілька місяців відкриє вихідний код Grok 2.

Нагадаємо, група інвесторів на чолі з Ілоном Маском запропонувала 97,4 млрд доларів за активи організації, що контролює OpenAI, загострюючи конфлікт між Маском і Семом Альтманом щодо майбутнього штучного інтелекту. Ця пропозиція продовжує боротьбу за вплив на розвиток ШІ.

Також ми писали, що Ілон Маск вважає, що штучний інтелект перевершить людські здібності набагато раніше, ніж очікується. Він впевнений, що ШІ випередить інтелект будь-якої людини.