Илон Маск представил новую ИИ-модель Grok 3 — какие преимущества и функции

Логотип чат-бота Grok и компании xAI на экране смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Вместе со своей компанией искусственного интеллекта xAI Илон Маск выпустил последнюю флагманскую ИИ-модель Grok 3. Она стала ответом компании на модели OpenAI и DeepSeek, которую продвигают как "чрезвычайно умный ИИ".

Об этом пишет TechCrunch.

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Как указано, для обучения Grok 3 компания использовала огромный центр обработки данных, в котором содержится около 200 000 графических процессоров.

По словам Маска, новый ИИ значительно мощнее Grok 2, и его основная цель — искать правду, даже если она противоречит политическим или социальным нормам. Grok 3 стал частью большего семейства моделей, в которое входит также компактная версия — Grok 3 mini. Последняя отвечает на запросы быстрее, хотя и может быть менее точной.

Компания xAI утверждает, что Grok 3 превосходит GPT-4o по тестам AIME и GPQA.

Результаты бенчмарков ИИ-модели Grok 3 от Илона Маска в популярных тестах. Фото: TechCrunch

Всего представлено две вариации новой модели — Grok 3 Reasoning и Grok 3 mini Reasoning. Они могут тщательно прорабатывать проблемы, подобно моделям рассуждения o3-mini от OpenAI и DeepSeek-R1. Такие модели тщательно проверяют себя, прежде чем обнародовать результаты, чтобы избежать некоторых ловушек, на которых обычно тормозят стандартные модели.

В компании также отметили, что Grok 3 Reasoning превосходит флагманскую версию o3-mini-high по популярным тестам, включая новейший математический тест AIME 2025.

Результаты тестирования ИИ-модели Grok 3 Reasoning от Илона Маска в тесте AIME 2025. Фото: TechCrunch

Модели рассуждения будут доступны в веб-версии Grok или в приложении для iOS. Имеются такие опции, как Think, Big Brain и DeepSearch для глубоких исследований. Некоторые мысли моделей будут скрыты, чтобы предотвратить дистилляцию, которую используют разработчики ИИ-моделей, чтобы позаимствовать данные из других моделей.

Кто может воспользоваться новыми моделями Grok 3

Первыми доступ получат владельцы подписки Premium+ на X. Кроме этого, для расширенных функций предлагается тарифный план SuperGrok, который стоит 30 долларов в месяц и разблокирует дополнительные запросы, включая DeepSearch.

На следующей неделе ожидается голосовой режим, а затем, чуть позже, Grok 3 поступит в корпоративный API xAI. Илон Маск также пообещал, что через несколько месяцев откроет исходный код Grok 2.

Напомним, группа инвесторов во главе с Илоном Маском предложила 97,4 млрд долларов за активы организации, контролирующей OpenAI, обостряя конфликт между Маском и Сэмом Альтманом относительно будущего искусственного интеллекта. Это предложение продолжает борьбу за влияние на развитие ИИ.

Также мы писали, что Илон Маск считает, что искусственный интеллект превзойдет человеческие способности гораздо раньше, чем ожидается. Он уверен, что ИИ опередит интеллект любого человека.