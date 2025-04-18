Чемність з ChatGPT коштує мільйони — як "дякую" впливає на витрати OpenAI

Додаток ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Коли ви додаєте до запиту "будь ласка" чи "дякую", сервери ChatGPT споживають трохи більше електрики. За словами гендиректора OpenAI, ця ввічливість уже коштувала компанії десятки мільйонів доларів, проте, на його думку, це гроші, витрачені недаремно.

Про це пише TechRadar.

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Користувач платформи X під ніком @tomiinlove замислився, скільки ж грошей OpenAI витрачає на електроенергію через те, що люди ввічливо звертаються до ШІ-бота.

"Десятки мільйонів доларів — і це того варте. Ніколи не знаєш, що буде далі", — відповів Сем Альтман.

tens of millions of dollars well spent--you never know — Sam Altman (@sama) April 16, 2025

Його коментар іронічно заспокоїв тривожних щодо можливого бунту машин, натомість підштовхнув спільноту до ще активнішого використання ввічливих формул.

У лютому було проведено опитування понад тисячі людей стосовно етикету спілкування з ШІ. Близько 70% респондентів визнали, що завжди залишаються ввічливими, а ще 12% пояснили свою чемність пересторогою перед "повстанням роботів". Хоча кожен запит до ChatGPT — це лише кілька байтів тексту, за ним стоять потужні сервери, які споживають значні обсяги енергії. Небезпека в тому, що стрімке зростання популярності ШІ-сервісів збільшує загальне енергоспоживання, і більшість користувачів навіть не замислюється, що черговий мем чи одне слово подяки теж залишають вуглецевий слід.

Журналісти припускають, що "десятки мільйонів" Альтмана стосуються випадків, коли "будь ласка" чи "дякую" надсилають окремим повідомленням, а не додають наприкінці великого промпту.

Авторка TechRadar Бекка Кедді провела власний експеримент: вона припинила дякувати ChatGPT і переконалася, що чемні, чітко сформульовані звернення все ж таки забезпечують кращі результати, а іноді навіть зменшують упередженість моделі. На її думку, у міру розвитку ШІ ввічливість може перетворитися на вбудований "рекомендаційний фактор": боти, ймовірно, віддаватимуть перевагу користувачам, які дотримуються етикету.

Нагадаємо, OpenAI оновила пам'ять ChatGPT. Тепер чатбот може аналізувати всі попередні діалоги користувача й враховувати контекст з минулих розмов.

Також ми писали, що OpenAI зробила доступним для всіх новий генератор зображень ChatGPT. Раніше доступ до нової функції мали лише платні користувачі сервісу.