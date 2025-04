ChatGPT тепер знає про вас усе — яке оновлення отримала пам'ять чатбота

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI оголосила про суттєве оновлення пам'яті в ChatGPT: тепер сервіс здатен аналізувати всі попередні діалоги користувача й відповідати з урахуванням контексту з минулих розмов. Це доповнює вже доступну функцію "Saved Memories" (Збережені спогади), яка дозволяла давати ChatGPT чіткі вказівки на кшталт: "Пам'ятай, що в мене алергія на горіхи, коли пропонуєш рецепти".

Як зміниться взаємодія користувачів з ChatGPT

Раніше користувачі могли в будь-який момент переглядати або видаляти "збережені спогади", які ChatGPT запам'ятовував на їхнє прохання. Тепер же штучний інтелект збирає інформацію з усіх минулих розмов автоматично, без конкретного запиту. Водночас вибірково видаляти такі дані не можна, бо ChatGPT самостійно переглядає й оновлює свої "спогади", визначаючи, що є актуальним. Ніяких обмежень щодо обсягу цієї пам'яті наразі немає.

Якщо користувач вирішить змінити те, що ChatGPT "знає" про нього, то можна просто попросити про це під час розмови. Також передбачений "тимчасовий" чат — він не використовує й не змінює збережену пам'ять ChatGPT.

У ChatGPT з'являться два варіанти, які можна вмикати або вимикати:

Reference saved memories — використання раніше збережених даних, на кшталт вашого імені, улюбленого кольору чи харчових обмежень.

Reference chat history — використання ChatGPT інформації з усіх попередніх чатів для покращення відповідей у майбутньому.

"Ми суттєво покращили пам'ять ChatGPT — відтепер він може враховувати усі ваші минулі розмови! Це, на мою думку, дуже корисна функція, яка показує, куди ми рухаємося далі: системи штучного інтелекту, що стають дедалі більш персоналізованими та корисними впродовж вашого життя", — написав генеральний директор OpenAI Сем Альтман у своєму Twitter.

Оновлена пам'ять уже почала надходити користувачам ChatGPT Plus і Pro, за винятком ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну. Підписники ChatGPT Team, Enterprise та Edu отримають оновлення через кілька тижнів. Про наявність функції свідчить сповіщення "Introducing new, improved memory" у вікні чат-інтерфейсу.

Безплатна версія ChatGPT як і раніше матиме лише "Saved Memories". А якщо хтось вимкнув налаштування "Improve the model for everyone", OpenAI не використовуватиме збережені дані для тренування майбутніх моделей.

