ChatGPT теперь знает о вас все — какое обновление получила память чат-бота

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI объявила о существенном обновлении памяти в ChatGPT: теперь сервис способен анализировать все предыдущие диалоги пользователя и отвечать с учетом контекста из прошлых разговоров. Это дополняет уже доступную функцию "Saved Memories" (Сохраненные воспоминания), которая позволяла давать ChatGPT четкие указания вроде: "Помни, что у меня аллергия на орехи, когда предлагаешь рецепты".

Об этом пишет Neowin.

Как изменится взаимодействие пользователей с ChatGPT

Ранее пользователи могли в любой момент просматривать или удалять "сохраненные воспоминания", которые ChatGPT запоминал по их просьбе. Теперь искусственный интеллект собирает информацию из всех прошлых разговоров автоматически, без конкретного запроса. При этом выборочно удалять такие данные нельзя, так как ChatGPT самостоятельно просматривает и обновляет свои "воспоминания", определяя, что является актуальным. Никаких ограничений по объему этой памяти пока нет.

Если пользователь решит изменить то, что ChatGPT "знает" о нем, то можно просто попросить об этом во время разговора. Также предусмотрен "временный" чат — он не использует и не изменяет сохраненную память ChatGPT.

В ChatGPT появятся два варианта, которые можно включать или выключать:

Reference saved memories — использование ранее сохраненных данных, таких как ваше имя, любимый цвет или пищевые ограничения.

Reference chat history — использование ChatGPT информации из всех предыдущих чатов для улучшения ответов в будущем.

"Мы существенно улучшили память ChatGPT — теперь он может учитывать все ваши прошлые разговоры! Это, по моему мнению, очень полезная функция, которая показывает, куда мы движемся дальше: системы искусственного интеллекта, которые становятся все более персонализированными и полезными в течение вашей жизни", — написал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в своем Twitter.

Обновленная память уже начала поступать пользователям ChatGPT Plus и Pro, за исключением ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна. Подписчики ChatGPT Team, Enterprise и Edu получат обновление через несколько недель. О наличии функции свидетельствует уведомление "Introducing new, improved memory" в окне чат-интерфейса.

Бесплатная версия ChatGPT по-прежнему будет иметь только "Saved Memories". А если кто-то выключил настройки "Improve the model for everyone", OpenAI не будет использовать сохраненные данные для тренировки будущих моделей.

