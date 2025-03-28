Сервери OpenAI "плавляться" від напливу до ChatGPT — що спричинило ажіотаж

Додаток ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Через колосальний інтерес до нової функції створення зображень OpenAI стикнулася з неочікувано великим навантаженням на свої сервери. Як наслідок, компанія тимчасово обмежує кількість запитів на генерацію для всіх користувачів і відкладає запуск цієї можливості для безплатних акаунтів.

Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман на своїй сторінці на X.

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Графічні процесори плавляться від напливу користувачів

За словами Сема Альтмана, попит на нову опцію у ChatGPT виявився настільки великим, що графічні процесори плавляться від надмірної кількості запитів. Компанія запроваджує тимчасові обмеження швидкості, аби вдосконалити ефективність роботи та не допустити повного перенавантаження серверів.

"Дуже приємно бачити, що людям подобаються зображення в ChatGPT, але наші графічні процесори плавляться. Ми збираємося тимчасово ввести деякі обмеження швидкості, поки працюємо над тим, щоб зробити його більш ефективним. Сподіваємося, це не буде довго", — зауважив Альтман у своєму акаунті в X.

Він також додав, що безплатні користувачі ChatGPT незабаром отримають змогу створювати три зображення на день.

Функція створення зображень у ChatGPT ґрунтується на моделі GPT-4o (а не на DALL-E) та здатна генерувати більш реалістичні й деталізовані зображення, ніж попередні версії. Серед нововведень — краща якість рендерингу тексту та пряма інтеграція з чатботом. Користувачі відзначають, що результати цієї моделі перевищують можливості конкурентних систем.

У мережі вже з'явилося безліч мемів і прикладів різних стилів генерованих картинок. Перевантаження сервісу відбулося після появи нового тренду на генерування зображень у стилі мультфільмів студії Ghibli.

Iconic movie scenes, Studio Ghibli style. This is so much fun! pic.twitter.com/LwjkNjcEV9 — Mufaddal Durbar (@MDurbar) March 26, 2025

OpenAI поки що не називає конкретних дат, коли генерація зображень стане відкритою для всіх без винятку. На цей момент вона доступна тільки тим, хто має платну підписку ChatGPT. Тим, хто користується безплатною версією, радять зачекати на анонс від компанії. Розробники обіцяють, що після оптимізації вони зможуть генерувати кілька зображень щодня.

Нагадаємо, OpenAI оновила функцію Advanced Voice, яка забезпечує спілкування голосом з ChatGPT. Компанія прагне зробити чатбота більш привітним та позбавити його дратівливої звички.

Також ми писали, що OpenAI випустила свою найпотужнішу версію ШІ o1-pro в API для розробників. Проте вартість користування моделлю виявилася надто дорогою.