OpenAI випустила найдорожчу ШІ-модель o1-pro — у чому її цінність

Додаток OpenAI на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI випустила потужну версію моделі штучного інтелекту o1-pro в API для розробників. Компанія стверджує, що модель використовує більше обчислень, ніж звичайна o1, щоб забезпечити стабільно кращі відповіді. Зараз вона доступна лише для обраних розробників, які витратили щонайменше 5 доларів на послуги OpenAI API, що є дуже дорогим.

Про це пише TechCrunch.

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Компанія бере 150 доларів за мільйон токенів (приблизно 750 000 слів), що вводяться в модель, і 600 доларів за мільйон токенів, що генеруються моделлю. Такі розцінки є вдвічі дорожчими, ніж GPT-4.5 від OpenAI, і в 10 разів дорожчими, ніж звичайний o1.

OpenAI переконана, що покращена продуктивність o1-pro спонукатиме розробників заплатити такі гроші.

"o1-pro в API — це версія o1, яка використовує більше обчислень, щоб краще думати й надавати кращі відповіді на найскладніші проблеми", — сказав представник OpenAI.

Він додав, що компанія отримувала багато запитів від спільноти розробників, тому модель була представлена в API.

Попри це, перші враження від o1-pro, яка з грудня доступна на платформі чатботів на базі штучного інтелекту OpenAI ChatGPT для передплатників ChatGPT Pro, не справила позитивного враження. Модель не могла впоратися з головоломками Судоку, які знаходили користувачі, і спотикалася на простих жартах з оптичними ілюзіями.

Внутрішні тести компанії, проведені минулого року, показали, що нова модель лише трохи краща, ніж стандартний o1. Вона незначно краще справляється з завданнями з кодування та математики, хоча і робить це більш надійно.

Нагадаємо, OpenAI оновила застосунок ChatGPT для iOS. Тепер користувачі iPhone та iPad можуть використовувати чатбот як пошукову систему, активувавши спеціальне розширення у браузері Safari.

Також ми писали, що OpenAI визнала, провівши внутрішні тести, що модель GPT-4.5 вигадує факти майже щоразу, коли ви ставите запитання. Велика мовна модель "галюцинує", впевнено вигадуючи інформацію у 37% випадків.