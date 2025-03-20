OpenAI выпустила самую дорогую ИИ-модель o1-pro — в чем ее ценность

OpenAI представила модель o1-pro — мощную, но очень дорогую
OpenAI выпустила мощную версию модели искусственного интеллекта o1-pro в API для разработчиков. Компания утверждает, что модель использует больше вычислений, чем обычная o1, чтобы обеспечить стабильно лучшие ответы. Сейчас она доступна только для избранных разработчиков, которые потратили не менее 5 долларов на услуги OpenAI API, что является очень дорогим.
Об этом пишет TechCrunch.
Почему использование модели получилось настолько дорогим
Компания берет 150 долларов за миллион токенов (примерно 750 000 слов), вводимых в модель, и 600 долларов за миллион токенов, генерируемых моделью. Такие расценки вдвое дороже, чем GPT-4.5 от OpenAI, и в 10 раз дороже, чем обычный o1.
OpenAI убеждена, что улучшенная производительность o1-pro побудит разработчиков заплатить такие деньги.
"o1-pro в API — это версия o1, которая использует больше вычислений, чтобы лучше думать и предоставлять лучшие ответы на самые сложные проблемы", — сказал представитель OpenAI.
Он добавил, что компания получала много запросов от сообщества разработчиков, поэтому модель была представлена в API.
Несмотря на это, первые впечатления от o1-pro, которая с декабря доступна на платформе чат-ботов на базе искусственного интеллекта OpenAI ChatGPT для подписчиков ChatGPT Pro, не произвела положительного впечатления. Модель не могла справиться с головоломками Судоку, которые находили пользователи, и спотыкалась на простых шутках с оптическими иллюзиями.
Внутренние тесты компании, проведенные в прошлом году, показали, что новая модель лишь немного лучше, чем стандартный o1. Она незначительно лучше справляется с задачами по кодированию и математике, хотя и делает это более надежно.
Напомним, OpenAI обновила приложение ChatGPT для iOS. Теперь пользователи iPhone и iPad могут использовать чат-бот как поисковую систему, активировав специальное расширение в браузере Safari.
Также мы писали, что OpenAI признала, проведя внутренние тесты, что модель GPT-4.5 придумывает факты почти каждый раз, когда вы задаете вопрос. Большая языковая модель "галлюцинирует", уверенно выдумывая информацию в 37% случаев.
Читайте Новини.LIVE!