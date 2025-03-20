OpenAI выпустила самую дорогую ИИ-модель o1-pro — в чем ее ценность

Приложение OpenAI на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI выпустила мощную версию модели искусственного интеллекта o1-pro в API для разработчиков. Компания утверждает, что модель использует больше вычислений, чем обычная o1, чтобы обеспечить стабильно лучшие ответы. Сейчас она доступна только для избранных разработчиков, которые потратили не менее 5 долларов на услуги OpenAI API, что является очень дорогим.

Об этом пишет TechCrunch.

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Компания берет 150 долларов за миллион токенов (примерно 750 000 слов), вводимых в модель, и 600 долларов за миллион токенов, генерируемых моделью. Такие расценки вдвое дороже, чем GPT-4.5 от OpenAI, и в 10 раз дороже, чем обычный o1.

OpenAI убеждена, что улучшенная производительность o1-pro побудит разработчиков заплатить такие деньги.

"o1-pro в API — это версия o1, которая использует больше вычислений, чтобы лучше думать и предоставлять лучшие ответы на самые сложные проблемы", — сказал представитель OpenAI.

Он добавил, что компания получала много запросов от сообщества разработчиков, поэтому модель была представлена в API.

Несмотря на это, первые впечатления от o1-pro, которая с декабря доступна на платформе чат-ботов на базе искусственного интеллекта OpenAI ChatGPT для подписчиков ChatGPT Pro, не произвела положительного впечатления. Модель не могла справиться с головоломками Судоку, которые находили пользователи, и спотыкалась на простых шутках с оптическими иллюзиями.

Внутренние тесты компании, проведенные в прошлом году, показали, что новая модель лишь немного лучше, чем стандартный o1. Она незначительно лучше справляется с задачами по кодированию и математике, хотя и делает это более надежно.

Напомним, OpenAI обновила приложение ChatGPT для iOS. Теперь пользователи iPhone и iPad могут использовать чат-бот как поисковую систему, активировав специальное расширение в браузере Safari.

Также мы писали, что OpenAI признала, проведя внутренние тесты, что модель GPT-4.5 придумывает факты почти каждый раз, когда вы задаете вопрос. Большая языковая модель "галлюцинирует", уверенно выдумывая информацию в 37% случаев.