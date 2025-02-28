OpenAI представила GPT-4.5 Orion — які результати показує ШІ-модель

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У четвер, 27 лютого, OpenAI представила GPT-4.5 із кодовою назвою Orion. Це масштабна модель штучного інтелекту, яка тренувалася з використанням значно більших обчислювальних ресурсів та обсягів даних у порівнянні з попередніми версіями.

Про це пише TechCrunch.

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Попри свій розмір, GPT-4.5 не класифікується як "передова" модель, згідно з офіційною документацією. Як і попередні версії, вона була створена за допомогою збільшення обчислювальної потужності та даних під час етапу безконтрольного навчання. Це дозволило моделі отримати глибші знання про світ та підвищити емоційну інтелігентність, хоча деякі тести вказують на те, що приріст якості від масштабування даних починає насичуватись. Зокрема, GPT-4.5 іноді поступається новітнім логічним системам від DeepSeek, Anthropic, а також деяким власним розробкам OpenAI.

Бенчмарк SWE-Lance Diamond ChatGPT-4.5 у порівнянні з іншими ШІ-моделями. Фото: OpenAI

Нова модель підтримує завантаження файлів і зображень, а також функціонал роботи з полотном у ChatGPT. Проте наразі вона не має підтримки реалістичного двостороннього голосового режиму.

Крім того, результати тестів з програмування (SWE-Bench Verified та SWE-Lancer) свідчать, що GPT-4.5 або зрівнюється з попередниками, або поступається рішенням deep research і системам Anthropic. На складних академічних тестах, зокрема AIME та GPQA, модель поки що не досягає рівня провідних логічних систем, проте демонструє хороші результати в математиці та науці.

Бенчмарк SWE-Bench Verified ChatGPT-4.5 у порівнянні з іншими ШІ-моделями. Фото: OpenAI

Попри покращення в продуктивності, GPT-4.5 не замінює цілком свою попередницю. Водночас обмеження моделі підкреслюють припущення експертів про досягнення меж масштабування. OpenAI разом з іншими компаніями активно впроваджують логічні моделі, які, хоч і працюють повільніше, демонструють більшу послідовність у виконанні завдань. Планується об'єднання серій моделей GPT та логічної серії "o" з виходом GPT-5, який очікується пізніше цього року.

Нагадаємо, OpenAI оновила застосунок ChatGPT для iOS. Тепер чатбот можна використовувати як пошукову систему на пристроях Apple, активувавши спеціальне розширення в браузері Safari.

Також ми писали, що OpenAI розширила можливості інструмента Deep Research. Тепер використовувати вебагента можуть не лише передплатники ChatGPT Pro за 200 доларів.