Прощавай, DALL-E — ChatGPT навчився самостійно генерувати та редагувати зображення

OpenAI додала в ChatGPT генерацію та редагування зображень
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив про перше велике оновлення можливостей ChatGPT зі створення зображень за останній рік. Тепер штучний інтелект здатен не лише генерувати та редагувати текст, а й працювати з фотографіями безпосередньо у GPT-4o.
Про це пише TechCrunch.
Як розширилася функціональність ChatGPT
Раніше GPT-4o підтримував роботу популярного чатбота, але застосовувався виключно для текстових завдань. Нова версія дає можливість вбудовано генерувати та редагувати зображення прямо у ChatGPT. За словами Альтмана, ця функція вже доступна користувачам платної підписки Pro за 200 доларів на місяць, а невдовзі з'явиться й для власників тарифів Plus, безплатної версії ChatGPT та розробників, які підключаються через API.
GPT-4o при створенні зображень може потребувати трохи більше часу на обробку, ніж модель DALL-E 3, яку фактично заміняє. Однак розробники стверджують, що завдяки цьому нова система забезпечує більш деталізовані та точні результати. Вона також здатна редагувати вже наявні фотографії, зокрема й ті, де є люди, змінюючи фон чи додаючи нові елементи.
За даними OpenAI, щоб надати GPT-4o можливість розпізнавати й генерувати зображення, компанія використовувала "загальнодоступну інформацію" та власні спеціалізовані дані, отримані в межах співпраці з такими партнерами, як Shutterstock.
Для багатьох розробників генеративного штучного інтелекту дані для навчання є конкурентною перевагою, тож їх часто тримають у таємниці. Водночас інформація про походження навчальних даних може спричинити ймовірні судові позови, тому компанії неохоче розкривають деталі.
Керівник OpenAI з операційної діяльності Бред Лайткап наголосив, що компанія поважає права митців і не дозволяє своїм моделям створювати роботи, які точно копіюють стиль сучасних художників. Окрім того, для авторів існує форма відмови, завдяки якій можна вилучити власні роботи з тренувальних наборів даних. Якщо сайт не бажає, щоб його вміст сканували боти OpenAI, компанія також дотримується таких вимог.
Нагадаємо, OpenAI пообіцяла оновити функції Advanced Voice в ChatGPT, яка забезпечує спілкування в реальному часі з ШІ. Компанія планує зробити його більш привітним та позбавити звички перебивати користувача.
Також ми писали, що OpenAI визнала у нещодавніх тестах, що їхня модель GPT-4.5 невпинно "галюцинує". У понад третині випадків штучний інтелект вигадує факти, маскуючи їх під реальні.
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