Прощавай, DALL-E — ChatGPT навчився самостійно генерувати та редагувати зображення

Додаток ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив про перше велике оновлення можливостей ChatGPT зі створення зображень за останній рік. Тепер штучний інтелект здатен не лише генерувати та редагувати текст, а й працювати з фотографіями безпосередньо у GPT-4o.

Про це пише TechCrunch.

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Раніше GPT-4o підтримував роботу популярного чатбота, але застосовувався виключно для текстових завдань. Нова версія дає можливість вбудовано генерувати та редагувати зображення прямо у ChatGPT. За словами Альтмана, ця функція вже доступна користувачам платної підписки Pro за 200 доларів на місяць, а невдовзі з'явиться й для власників тарифів Plus, безплатної версії ChatGPT та розробників, які підключаються через API.

GPT-4o при створенні зображень може потребувати трохи більше часу на обробку, ніж модель DALL-E 3, яку фактично заміняє. Однак розробники стверджують, що завдяки цьому нова система забезпечує більш деталізовані та точні результати. Вона також здатна редагувати вже наявні фотографії, зокрема й ті, де є люди, змінюючи фон чи додаючи нові елементи.

За даними OpenAI, щоб надати GPT-4o можливість розпізнавати й генерувати зображення, компанія використовувала "загальнодоступну інформацію" та власні спеціалізовані дані, отримані в межах співпраці з такими партнерами, як Shutterstock.

Для багатьох розробників генеративного штучного інтелекту дані для навчання є конкурентною перевагою, тож їх часто тримають у таємниці. Водночас інформація про походження навчальних даних може спричинити ймовірні судові позови, тому компанії неохоче розкривають деталі.

Керівник OpenAI з операційної діяльності Бред Лайткап наголосив, що компанія поважає права митців і не дозволяє своїм моделям створювати роботи, які точно копіюють стиль сучасних художників. Окрім того, для авторів існує форма відмови, завдяки якій можна вилучити власні роботи з тренувальних наборів даних. Якщо сайт не бажає, щоб його вміст сканували боти OpenAI, компанія також дотримується таких вимог.

Нагадаємо, OpenAI пообіцяла оновити функції Advanced Voice в ChatGPT, яка забезпечує спілкування в реальному часі з ШІ. Компанія планує зробити його більш привітним та позбавити звички перебивати користувача.

Також ми писали, що OpenAI визнала у нещодавніх тестах, що їхня модель GPT-4.5 невпинно "галюцинує". У понад третині випадків штучний інтелект вигадує факти, маскуючи їх під реальні.