Прощай, DALL-E — ChatGPT научился самостоятельно генерировать и редактировать изображения

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о первом крупном обновлении возможностей ChatGPT по созданию изображений за последний год. Теперь искусственный интеллект способен не только генерировать и редактировать текст, но и работать с фотографиями непосредственно в GPT-4o.

Об этом пишет TechCrunch.

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Ранее GPT-4o поддерживал работу популярного чат-бота, но применялся исключительно для текстовых задач. Новая версия дает возможность встроено генерировать и редактировать изображения прямо в ChatGPT. По словам Альтмана, эта функция уже доступна пользователям платной подписки Pro за 200 долларов в месяц, а вскоре появится и для владельцев тарифов Plus, бесплатной версии ChatGPT и разработчиков, которые подключаются через API.

GPT-4o при создании изображений может потребовать немного больше времени на обработку, чем модель DALL-E 3, которую фактически заменяет. Однако разработчики утверждают, что благодаря этому новая система обеспечивает более детализированные и точные результаты. Она также способна редактировать уже имеющиеся фотографии, в том числе и те, где есть люди, изменяя фон или добавляя новые элементы.

По данным OpenAI, чтобы предоставить GPT-4o возможность распознавать и генерировать изображения, компания использовала "общедоступную информацию" и собственные специализированные данные, полученные в рамках сотрудничества с такими партнерами, как Shutterstock.

Для многих разработчиков генеративного искусственного интеллекта данные для обучения являются конкурентным преимуществом, поэтому их часто держат в тайне. В то же время информация о происхождении учебных данных может вызвать вероятные судебные иски, поэтому компании неохотно раскрывают детали.

Руководитель OpenAI по операционной деятельности Брэд Лайткап отметил, что компания уважает права художников и не позволяет своим моделям создавать работы, которые точно копируют стиль современных художников. Кроме того, для авторов существует форма отказа, благодаря которой можно удалить собственные работы из тренировочных наборов данных. Если сайт не желает, чтобы его содержимое сканировали боты OpenAI, компания также придерживается таких требований.

Напомним, OpenAI пообещала обновить функции Advanced Voice в ChatGPT, которая обеспечивает общение в реальном времени с ИИ. Компания планирует сделать его более приветливым и избавить от привычки перебивать пользователя.

Также мы писали, что OpenAI признала в недавних тестах, что их модель GPT-4.5 постоянно "галлюцинирует". В более чем трети случаев искусственный интеллект придумывает факты, маскируя их под реальные.