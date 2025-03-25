OpenAI оновила голосовий режим ChatGPT — він позбавився дратівливої звички

Логотип компанії OpenAI на екрані монітора. Фото: Pexels

OpenAI оголосила про оновлення функції Advanced Voice — голосового режиму в ChatGPT, який забезпечує спілкування в реальному часі зі штучним інтелектом. Компанія прагне зробити голосового асистента більш привітним у розмові й менше перебивати користувачів під час пауз.

Про це пише TechCrunch.

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Дослідниця OpenAI з посттренувань, Манука Страта, поділилася подробицями про оновлення. Відтепер безплатні користувачі ChatGPT можуть робити паузи у мовленні без ризику бути перебитими системою. Для передплатників ChatGPT Plus, Teams, Edu, Business та Pro режим Advanced Voice також став менш нав'язливим і отримав покращену "особистість" асистента.

За словами представника OpenAI, новий голосовий помічник для тих, хто підписався на платні тарифні плани, став більш прямолінійним, залученим до бесіди, лаконічним, конкретним і креативним у відповідях. Ці зміни покликані зробити спілкування з ШІ ще комфортнішим та кориснішим.

Водночас OpenAI змушена діяти швидко, оскільки на ринку з'являються сильні конкуренти. Стартап Sesame, який підтримує фонд Andreessen Horowitz і який створив співзасновник Oculus Брендан Айріб, став відомим завдяки природним голосовим асистентам Maya та Miles. До того ж великі корпорації також прагнуть зайняти провідні позиції: Amazon готується представити оновлену версію Alexa на базі власної великої мовної моделі.

Завдяки оновленому Advanced Voice Mode користувачі отримують помічника, який не перебиває під час розмови й демонструє більш зрілий стиль спілкування. Очікується, що такі зміни допоможуть OpenAI утримувати лідерські позиції в сегменті голосових асистентів, що не перестає зростати.

Нагадаємо, OpenAI випустила потужну модель ШІ o1-pro в API для розробників. Попри продуктивність моделі, вона виявилася найдорожчою. За мільйон токенів потрібно заплатити від 150 доларів.

Також ми писали, що OpenAI визнала, що модель GPT-4.5 дуже часто "галюцинує". Вона вигадує факти, маскуючи їх під реальні, у понад третині випадків.