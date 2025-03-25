OpenAI обновила голосовой режим ChatGPT — он избавился от раздражающей привычки

OpenAI обновила голосовой режим ChatGPT — что изменилось
OpenAI объявила об обновлении функции Advanced Voice — голосового режима в ChatGPT, который обеспечивает общение в реальном времени с искусственным интеллектом. Компания стремится сделать голосового ассистента более приветливым в разговоре и меньше перебивать пользователей во время пауз.
Об этом пишет TechCrunch.
Голосовой помощник ChatGPT будет меньше перебивать пользователей
Исследовательница OpenAI по посттренировкам, Манука Страта, поделилась подробностями об обновлении. Отныне бесплатные пользователи ChatGPT могут делать паузы в речи без риска быть перебитыми системой. Для подписчиков ChatGPT Plus, Teams, Edu, Business и Pro режим Advanced Voice также стал менее навязчивым и получил улучшенную "личность" ассистента.
По словам представителя OpenAI, новый голосовой помощник для тех, кто подписался на платные тарифные планы, стал более прямолинейным, вовлеченным в беседу, лаконичным, конкретным и креативным в ответах. Эти изменения призваны сделать общение с ИИ еще более комфортным и полезным.
В то же время OpenAI вынуждена действовать быстро, поскольку на рынке появляются сильные конкуренты. Стартап Sesame, который поддерживает фонд Andreessen Horowitz, созданный соучредителем Oculus Бренданом Айрибом, стал известным благодаря естественным голосовым ассистентам Maya и Miles. К тому же крупные корпорации также стремятся занять лидирующие позиции: Amazon готовится представить обновленную версию Alexa на базе собственной обширной языковой модели.
Благодаря обновленному Advanced Voice Mode пользователи получают помощника, который не перебивает во время разговора и демонстрирует более зрелый стиль общения. Ожидается, что такие изменения помогут OpenAI удерживать лидерские позиции в растущем сегменте голосовых ассистентов.
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