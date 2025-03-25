OpenAI обновила голосовой режим ChatGPT — он избавился от раздражающей привычки

Логотип компании OpenAI на экране монитора. Фото: Pexels

OpenAI объявила об обновлении функции Advanced Voice — голосового режима в ChatGPT, который обеспечивает общение в реальном времени с искусственным интеллектом. Компания стремится сделать голосового ассистента более приветливым в разговоре и меньше перебивать пользователей во время пауз.

Об этом пишет TechCrunch.

Читайте также:

Голосовой помощник ChatGPT будет меньше перебивать пользователей

Исследовательница OpenAI по посттренировкам, Манука Страта, поделилась подробностями об обновлении. Отныне бесплатные пользователи ChatGPT могут делать паузы в речи без риска быть перебитыми системой. Для подписчиков ChatGPT Plus, Teams, Edu, Business и Pro режим Advanced Voice также стал менее навязчивым и получил улучшенную "личность" ассистента.

По словам представителя OpenAI, новый голосовой помощник для тех, кто подписался на платные тарифные планы, стал более прямолинейным, вовлеченным в беседу, лаконичным, конкретным и креативным в ответах. Эти изменения призваны сделать общение с ИИ еще более комфортным и полезным.

В то же время OpenAI вынуждена действовать быстро, поскольку на рынке появляются сильные конкуренты. Стартап Sesame, который поддерживает фонд Andreessen Horowitz, созданный соучредителем Oculus Бренданом Айрибом, стал известным благодаря естественным голосовым ассистентам Maya и Miles. К тому же крупные корпорации также стремятся занять лидирующие позиции: Amazon готовится представить обновленную версию Alexa на базе собственной обширной языковой модели.

Благодаря обновленному Advanced Voice Mode пользователи получают помощника, который не перебивает во время разговора и демонстрирует более зрелый стиль общения. Ожидается, что такие изменения помогут OpenAI удерживать лидерские позиции в растущем сегменте голосовых ассистентов.

Напомним, OpenAI выпустила мощную модель ИИ o1-pro в API для разработчиков. Несмотря на производительность модели, она оказалась самой дорогой. За миллион токенов нужно заплатить от 150 долларов.

Также мы писали, что OpenAI признала, что модель GPT-4.5 очень часто "галлюцинирует". Она выдумывает факты, маскируя их под реальные, в более чем трети случаев.