Серверы OpenAI "плавятся" от наплыва в ChatGPT — что вызвало ажиотаж

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Из-за колоссального интереса к новой функции создания изображений OpenAI столкнулась с неожиданно большой нагрузкой на свои серверы. Как следствие, компания временно ограничивает количество запросов на генерацию для всех пользователей и откладывает запуск этой возможности для бесплатных аккаунтов.

Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на своей странице на X.

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Графические процессоры плавятся от наплыва пользователей

По словам Сэма Альтмана, спрос на новую опцию в ChatGPT оказался настолько большим, что графические процессоры плавятся от чрезмерного количества запросов. Компания вводит временные ограничения скорости, чтобы усовершенствовать эффективность работы и не допустить полной перегрузки серверов.

"Очень приятно видеть, что людям нравятся изображения в ChatGPT, но наши графические процессоры плавятся. Мы собираемся временно ввести некоторые ограничения скорости, пока работаем над тем, чтобы сделать его более эффективным. Надеемся, это не будет долго", — заметил Альтман в своем аккаунте в X.

Он также добавил, что бесплатные пользователи ChatGPT вскоре получат возможность создавать три изображения в день.

Функция создания изображений в ChatGPT основывается на модели GPT-4o (а не на DALL-E) и способна генерировать более реалистичные и детализированные изображения, чем предыдущие версии. Среди нововведений — лучшее качество рендеринга текста и прямая интеграция с чат-ботом. Пользователи отмечают, что результаты этой модели превышают возможности конкурентных систем.

В сети уже появилось множество мемов и примеров различных стилей генерируемых картинок. Перегрузка сервиса произошла после появления нового тренда на генерирование изображений в стиле мультфильмов студии Ghibli.

Iconic movie scenes, Studio Ghibli style. Это так весело! pic.twitter.com/LwjkNjcEV9 - Mufaddal Durbar (@MDurbar) 26 марта 2025 года

OpenAI пока не называет конкретных дат, когда генерация изображений станет открытой для всех без исключения. На данный момент она доступна только тем, кто имеет платную подписку ChatGPT. Тем, кто пользуется бесплатной версией, советуют подождать анонса от компании. Разработчики обещают, что после оптимизации они смогут генерировать несколько изображений ежедневно.

Напомним, OpenAI обновила функцию Advanced Voice, которая обеспечивает общение голосом с ChatGPT. Компания стремится сделать чат-бота более приветливым и избавить его от раздражающей привычки.

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