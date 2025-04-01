Генератор зображень ChatGPT став безплатним для всіх — які обмеження на запити

В руках смартфон з додатком ChatGPT на екрані. Фото: Pexels

Новий генератор зображень, створений на основі моделі GPT-4o, тепер доступний усім охочим. Раніше цей інструмент могли використовувати лише платні користувачі ChatGPT.

Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман у дописі на платформі X.

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Яке обмеження на створення зображень в ChatGPT

Хоча поки що невідомо, скільки саме зображень можна генерувати у безплатній версії, минулого тижня Альтман згадував про можливе обмеження в три зображення на день. Водночас популярність нового сервісу виявилася надзвичайно високою — за словами керівника OpenAI, сервери працювали на межі своїх можливостей, а графічні процесори буквально "плавилися" від навантаження.

it's super fun seeing people love images in chatgpt.



but our GPUs are melting.



we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!



chatgpt free tier will get 3 generations per day soon. — Sam Altman (@sama) March 27, 2025

Швидкий зліт популярності супроводжувався й низкою суперечок. Користувачі, зокрема, почали перетворювати світлини у фірмовий стиль анімаційної студії Studio Ghibli. Це викликало занепокоєння щодо авторських прав і використання фірмового художнього стилю в навчальних даних, адже візуальна схожість виявилася дуже точною.

До того ж дехто застосовував сервіс для створення фальшивих документів — наприклад, підроблених чеків з ресторанів. За словами представника OpenAI, усі згенеровані зображення містять спеціальні метадані, що вказують на ChatGPT як джерело, і компанія "вживає заходів", якщо хтось порушує правила використання.

Тим часом OpenAI повідомила про залучення 40 млрд доларів інвестицій під керівництвом SoftBank, за оцінками компанії у 300 млрд доларів. Також стало відомо, що ChatGPT сягнув 500 млн активних користувачів на тиждень і 700 мільйонів — щомісяця.

Нагадаємо, штучний інтелект продовжує дивувати користувачів своїми можливостями та невпинним прогресом. Його стрімкий розвиток робить майбутнє людства непередбачуваним, і деякі люди вже ставлять собі питання, чи зможе ШІ захопити світ.

Також ми писали, що навколо шаленого попиту на функцію створення зображень OpenAI стикнулася з великим навантаженням на свої сервери. Внаслідок цього компанія тимчасово обмежила кількість запитів на генерацію для всіх користувачів.