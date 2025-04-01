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Популярний генератор зображень OpenAI став безплатним для всіх

1 квітня 2025 15:11
Володимир Мололкін - редактор
Генератор зображень ChatGPT став безплатним для всіх — які обмеження на запити
В руках смартфон з додатком ChatGPT на екрані. Фото: Pexels
Володимир Мололкін - редактор

Новий генератор зображень, створений на основі моделі GPT-4o, тепер доступний усім охочим. Раніше цей інструмент могли використовувати лише платні користувачі ChatGPT.

Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман у дописі на платформі X.

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Яке обмеження на створення зображень в ChatGPT

Хоча поки що невідомо, скільки саме зображень можна генерувати у безплатній версії, минулого тижня Альтман згадував про можливе обмеження в три зображення на день. Водночас популярність нового сервісу виявилася надзвичайно високою — за словами керівника OpenAI, сервери працювали на межі своїх можливостей, а графічні процесори буквально "плавилися" від навантаження.

Швидкий зліт популярності супроводжувався й низкою суперечок. Користувачі, зокрема, почали перетворювати світлини у фірмовий стиль анімаційної студії Studio Ghibli. Це викликало занепокоєння щодо авторських прав і використання фірмового художнього стилю в навчальних даних, адже візуальна схожість виявилася дуже точною.

До того ж дехто застосовував сервіс для створення фальшивих документів — наприклад, підроблених чеків з ресторанів. За словами представника OpenAI, усі згенеровані зображення містять спеціальні метадані, що вказують на ChatGPT як джерело, і компанія "вживає заходів", якщо хтось порушує правила використання.

Тим часом OpenAI повідомила про залучення 40 млрд доларів інвестицій під керівництвом SoftBank, за оцінками компанії у 300 млрд доларів. Також стало відомо, що ChatGPT сягнув 500 млн активних користувачів на тиждень і 700 мільйонів — щомісяця.

Нагадаємо, штучний інтелект продовжує дивувати користувачів своїми можливостями та невпинним прогресом. Його стрімкий розвиток робить майбутнє людства непередбачуваним, і деякі люди вже ставлять собі питання, чи зможе ШІ захопити світ.

Також ми писали, що навколо шаленого попиту на функцію створення зображень OpenAI стикнулася з великим навантаженням на свої сервери. Внаслідок цього компанія тимчасово обмежила кількість запитів на генерацію для всіх користувачів.

фото штучний інтелект ChatGPT OpenAI Сем Альтман
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