Генератор изображений ChatGPT стал бесплатным для всех — какие ограничения на запросы

it's super fun seeing people love images in chatgpt.



но наши графические процессоры плавятся.



мы собираемся временно ввести некоторые ограничения по скорости, пока мы работаем над тем, чтобы сделать его более эффективным. Надеюсь, это ненадолго!



чатгпт бесплатный уровень скоро получит 3 поколения в день.