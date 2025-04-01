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Популярный генератор изображений OpenAI стал бесплатным для всех

1 апреля 2025 15:11
Владимир Мололкин - редактор
Генератор изображений ChatGPT стал бесплатным для всех — какие ограничения на запросы
В руках смартфон с приложением ChatGPT на экране. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Новый генератор изображений, созданный на основе модели GPT-4o, теперь доступен всем желающим. Ранее этот инструмент могли использовать только платные пользователи ChatGPT.

Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в сообщении на платформе X.

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Какое ограничение на создание изображений в ChatGPT

Хотя пока неизвестно, сколько именно изображений можно генерировать в бесплатной версии, на прошлой неделе Альтман упоминал о возможном ограничении в три изображения в день. В то же время популярность нового сервиса оказалась чрезвычайно высокой — по словам руководителя OpenAI, серверы работали на пределе своих возможностей, а графические процессоры буквально "плавились" от нагрузки.

Быстрый взлет популярности сопровождался и рядом споров. Пользователи, в частности, начали превращать фотографии в фирменный стиль анимационной студии Studio Ghibli. Это вызвало беспокойство относительно авторских прав и использования фирменного художественного стиля в учебных данных, ведь визуальное сходство оказалось очень точным.

К тому же некоторые применяли сервис для создания фальшивых документов — например, поддельных чеков из ресторанов. По словам представителя OpenAI, все сгенерированные изображения содержат специальные метаданные, указывающие на ChatGPT как источник, и компания "принимает меры", если кто-то нарушает правила использования.

Тем временем OpenAI сообщила о привлечении 40 млрд долларов инвестиций под руководством SoftBank, по оценкам компании в 300 млрд долларов. Также стало известно, что ChatGPT достиг 500 млн активных пользователей в неделю и 700 миллионов — ежемесячно.

Напомним, искусственный интеллект продолжает удивлять пользователей своими возможностями и неустанным прогрессом. Его стремительное развитие делает будущее человечества непредсказуемым, и некоторые люди уже задаются вопросом, сможет ли ИИ захватить мир.

Также мы писали, что вокруг бешеного спроса на функцию создания изображений OpenAI столкнулась с большой нагрузкой на свои серверы. Вследствие этого компания временно ограничила количество запросов на генерацию для всех пользователей.

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