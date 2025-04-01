Генератор изображений ChatGPT стал бесплатным для всех — какие ограничения на запросы

В руках смартфон с приложением ChatGPT на экране. Фото: Pexels

Новый генератор изображений, созданный на основе модели GPT-4o, теперь доступен всем желающим. Ранее этот инструмент могли использовать только платные пользователи ChatGPT.

Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в сообщении на платформе X.

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Какое ограничение на создание изображений в ChatGPT

Хотя пока неизвестно, сколько именно изображений можно генерировать в бесплатной версии, на прошлой неделе Альтман упоминал о возможном ограничении в три изображения в день. В то же время популярность нового сервиса оказалась чрезвычайно высокой — по словам руководителя OpenAI, серверы работали на пределе своих возможностей, а графические процессоры буквально "плавились" от нагрузки.

it's super fun seeing people love images in chatgpt.



но наши графические процессоры плавятся.



мы собираемся временно ввести некоторые ограничения по скорости, пока мы работаем над тем, чтобы сделать его более эффективным. Надеюсь, это ненадолго!



чатгпт бесплатный уровень скоро получит 3 поколения в день. - Sam Altman (@sama) 27 марта 2025 г.

Быстрый взлет популярности сопровождался и рядом споров. Пользователи, в частности, начали превращать фотографии в фирменный стиль анимационной студии Studio Ghibli. Это вызвало беспокойство относительно авторских прав и использования фирменного художественного стиля в учебных данных, ведь визуальное сходство оказалось очень точным.

К тому же некоторые применяли сервис для создания фальшивых документов — например, поддельных чеков из ресторанов. По словам представителя OpenAI, все сгенерированные изображения содержат специальные метаданные, указывающие на ChatGPT как источник, и компания "принимает меры", если кто-то нарушает правила использования.

Тем временем OpenAI сообщила о привлечении 40 млрд долларов инвестиций под руководством SoftBank, по оценкам компании в 300 млрд долларов. Также стало известно, что ChatGPT достиг 500 млн активных пользователей в неделю и 700 миллионов — ежемесячно.

Напомним, искусственный интеллект продолжает удивлять пользователей своими возможностями и неустанным прогрессом. Его стремительное развитие делает будущее человечества непредсказуемым, и некоторые люди уже задаются вопросом, сможет ли ИИ захватить мир.

Также мы писали, что вокруг бешеного спроса на функцию создания изображений OpenAI столкнулась с большой нагрузкой на свои серверы. Вследствие этого компания временно ограничила количество запросов на генерацию для всех пользователей.