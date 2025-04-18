Вежливость с ChatGPT стоит миллионы — как "спасибо" влияет на расходы OpenAI

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Когда вы добавляете к запросу "пожалуйста" или "спасибо", серверы ChatGPT потребляют чуть больше электричества. По словам гендиректора OpenAI, эта вежливость уже стоила компании десятки миллионов долларов, однако, по его мнению, это деньги, потраченные не зря.

Об этом пишет TechRadar.

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Пользователь платформы X под ником @tomiinlove задумался, сколько денег OpenAI тратит на электроэнергию из-за того, что люди вежливо обращаются к ИИ-боту.

"Десятки миллионов долларов — и это того стоит. Никогда не знаешь, что будет дальше", — ответил Сэм Альтман.

tens of millions of dollars well spent--you never know - Sam Altman (@sama) 16 апреля 2025 года

Его комментарий иронично успокоил тревожных относительно возможного бунта машин, зато подтолкнул сообщество к еще более активному использованию вежливых формул.

В феврале был проведен опрос более тысячи человек относительно этикета общения с ИИ. Около 70% респондентов признали, что всегда остаются вежливыми, а еще 12% объяснили свою вежливость опасением перед "восстанием роботов". Хотя каждый запрос к ChatGPT — это всего несколько байтов текста, за ним стоят мощные серверы, которые потребляют значительные объемы энергии. Опасность в том, что стремительный рост популярности ИИ-сервисов увеличивает общее энергопотребление, и большинство пользователей даже не задумывается, что очередной мем или одно слово благодарности тоже оставляют углеродный след.

Журналисты предполагают, что "десятки миллионов" Альтмана касаются случаев, когда "пожалуйста" или "спасибо" присылают отдельным сообщением, а не добавляют в конце большого промпта.

Автор TechRadar Бекка Кэдди провела собственный эксперимент: она прекратила благодарить ChatGPT и убедилась, что вежливые, четко сформулированные обращения все же обеспечивают лучшие результаты, а иногда даже уменьшают предвзятость модели. По ее мнению, по мере развития ИИ вежливость может превратиться во встроенный "рекомендательный фактор": боты, вероятно, будут отдавать предпочтение пользователям, которые соблюдают этикет.

Напомним, OpenAI обновила память ChatGPT. Теперь чат-бот может анализировать все предыдущие диалоги пользователя и учитывать контекст из прошлых разговоров.

Также мы писали, что OpenAI сделала доступным для всех новый генератор изображений ChatGPT. Ранее доступ к новой функции имели только платные пользователи сервиса.