Що не можна вводити в ChatGPT — 5 речей, які не варто повідомляти чатботу

Сторінка запиту ChatGPT на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Штучний інтелект від OpenAI став звичним інструментом для мільйонів користувачів: за підрахунками, понад 100 млн людей щодня ставлять ChatGPT понад мільярд запитів. Однак експерти попереджають: популярний чатбот перетворюється на "чорну діру приватності", куди зникають найособистіші дані.

Про речі, які не можна розповідати ChatGPT, пише Forbes.

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Дані, введені у публічний чатбот, ніколи не можна вважати цілком захищеними. OpenAI прямо зазначає, що інформація може використовуватися для навчання моделей і переглядатися людьми. Тож будь-що, написане в чаті, потенційно стає публічним.

Незаконні або неетичні запити

Більшість чатботів мають вбудовані запобіжники, що блокують прохання про протиправні дії. Запити на кшталт інструкцій зі скоєння злочину можуть обернутися не лише відмовою бота, а й проблемами із законом: у різних юрисдикціях діють жорсткі правила щодо використання ШІ для шахрайства, маніпуляцій або поширення забороненого контенту.

Логіни та паролі

З поширенням "агентних" ШІ дедалі більше сервісів можуть просити надати облікові дані, щоб підключатися до сторонніх платформ. Проте, передавши паролі публічному боту, користувач втрачає контроль над тим, як і де вони зберігатимуться. Історії, коли приватні дані випадково з'являлися у відповідях іншим людям, уже траплялися, а це справжній кошмар безпеки.

Фінансова інформація

Номери банківських рахунків чи карток слід вводити лише у спеціально захищені системи електронної комерції або банкінгу. Чатботи не забезпечують шифрування та автоматичного видалення, тому оприлюднення таких даних підвищує ризик шахрайства, викрадення особистості, фішингу чи атак із вимогою викупу.

Конфіденційні дані

Професійна та ділова таємниця — не порожні слова. Лікарі, юристи, бухгалтери й навіть рядові працівники несуть відповідальність за збереження довіреної їм інформації. Зливання корпоративних документів у відкритий ШІ може порушити трудові угоди, закони про комерційну таємницю та призвести до репутаційних збитків, як це сталося з працівниками Samsung у 2023 році.

Медична інформація

Спокуса звернутися до ChatGPT по швидку діагностику чи пораду велика, особливо з огляду на функції "пам'яті" та узагальнення попередніх діалогів. Проте користувач не контролює подальшу долю введених симптомів або медичних записів, що особливо критично для клінік, які ризикують штрафами й судовими позовами за порушення конфіденційності пацієнтів.

Усе, що з'являється у відкритому цифровому просторі, рано чи пізно може стати публічним. Чатботи й ШІ-агенти тільки підсилюють цей ризик: вони обробляють величезні масиви даних і зберігають їх невідомо де та невідомо як довго. Тому правило просте: ніколи не вводьте в ChatGPT те, чого не хотіли б побачити у відкритому доступі.

Нагадаємо, OpenAI суттєво оновила "пам'ять" у ChatGPT. Тепер чатбот здатен аналізувати попередні діалоги та надавати відповіді з урахуванням контексту.

Також ми писали, що кожного разу, коли ви додаєте до запиту "будь ласка" чи "дякую", сервери ChatGPT починають споживати трохи більше електрики. Гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що ввічливість коштувала компанії вже кілька десятків мільйонів, проте це гроші, витрачені недаремно.