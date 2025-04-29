ChatGPT превратился в онлайн-магазин — как работает новая функция

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI добавила в ChatGPT Search полноценные инструменты онлайн-шопинга. Теперь, когда пользователи спрашивают о товарах, чат-бот сразу показывает несколько рекомендаций с фотографиями, отзывами и прямыми ссылками на страницы, где можно приобрести выбранные вещи.

Об этом пишет TechCrunch.

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Что нового в ChatGPT Search

Компания обещает, что сервис понимает естественную речь и выдает максимально персонализированные результаты. На старте новинка работает в категориях "мода", "красота", "товары для дома" и "электроника". Функция уже доступна в GPT-4o для всех пользователей ChatGPT — подписчиков Pro и Plus, бесплатных аккаунтов и даже гостей без регистрации по всему миру.

OpenAI позиционирует обновление как шаг в конкуренции с Google: в компании считают, что персонализированный поиск товаров и информации может стать убедительной альтернативой традиционной выдаче с рекламными вставками. По данным OpenAI, на прошлой неделе пользователи совершили в ChatGPT более миллиарда веб-запросов.

Новая функция шопинга в ChatGPT Search. Фото: OpenAI

Разработчики подчеркивают, что новые результаты формируются независимо и не содержат рекламы: система полагается на структурированные метаданные партнеров — цены, описания и отзывы — и не получает комиссии за покупки. Несмотря на то, что ранее CEO OpenAI Сэм Альтман высказывался против рекламы, сейчас он допускает возможность "сдержанных" объявлений, когда компания получает только партнерское вознаграждение без продажи приоритетных позиций.

Вскоре сервис начнет учитывать данные "Памяти" для владельцев тарифов Pro и Plus, чтобы предлагать еще более точные рекомендации на основе прошлых диалогов. Эта функция по-прежнему не будет работать в странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.

Кроме шопинга, ChatGPT Search теперь показывает популярные запросы сразу во время набора текста, подобно автодополнению Google. Также поиск интегрирован в WhatsApp: достаточно отправить сообщение чат-боту, чтобы получить актуальный ответ.

Ранее OpenAI уже тестировала подобный опыт через платформу ИИ-агентов Operator, которая анализировала десятки страниц за считанные минуты. По сравнению с ней, ChatGPT Search с шопинг-режимом работает значительно быстрее и позволяет задавать запросы в свободной форме, не отходя от окна чата.

Напомним, исследователи обнаружили, что новые модели OpenAI — GPT-o3 и GPT-o4 mini — вставляют "метки" в сгенерированный текст. Они напоминают обычные пробелы, которые свидетельствуют о машинном происхождении материала.

Также мы писали, что ChatGPT стал привычным инструментом для миллионов пользователей по всему миру. Несмотря на это, эксперты предупреждают, что чат-бот превращается в "черную дыру приватности", если доверить ему личные данные.