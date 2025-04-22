ChatGPT Search подав заявку на конкуренцію з Google — яка аудиторія сервісу OpenAI

В руках смартфон з ChatGPT на екрані. Фото: Unsplash

Дочірня компанія OpenAI Ireland Limited подала звіт до регуляторів ЄС, в якому вказано, що впродовж шести місяців, що завершилися 31 березня, середньомісячна аудиторія ChatGPT Search досягла приблизно 41,3 млн користувачів. Для порівняння, за попередній аналогічний період, що закінчився 31 жовтня 2024 року, показник становив лише 11,2 млн.

Про це пише TechCrunch.

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Чи здатний ChatGPT Search конкурувати з Google

OpenAI регулярно публікує відомості про ChatGPT Search, виконуючи вимоги Закону про цифрові послуги (DSA). Цей документ визначає "активних одержувачів" як людей, які бодай раз на місяць взаємодіють із сервісом — читають, слухають або залишають інформацію на платформі.

DSA також зобов'язує "дуже великі" онлайн-платформи (понад 45 млн активних одержувачів) надавати користувачам можливість відмовлятися від систем рекомендацій і профілювання, ділитися даними з дослідниками та проходити зовнішні аудити. За нинішніх темпів ChatGPT Search може невдовзі потрапити під ці правила. Порушення тягне за собою штраф до 6% глобального обороту компанії, а у разі системної відмови — тимчасове блокування сервісу в ЄС.

Від часу запуску минулого року ChatGPT Search уже відвоював частку ринку у традиційних гігантів. Опитування, проведене у вересні, засвідчило: 8% респондентів готові обрати ChatGPT замість Google як основний пошуковик. Попри це, Google зберігає відчутне домінування, обробляючи, за оцінками, у 373 рази більше запитів.

Дослідники вказують і на проблеми з надійністю результатів ШІ-пошуку. Згідно з одним дослідженням, ChatGPT помилився у 67% випадків під час ідентифікації статей, а інший аналіз виявив неточності у роботі з новинним контентом, зокрема від партнерських видавництв OpenAI.

Поки аудиторія ChatGPT Search невпинно зростає, сервіс стикається з викликами забезпечення точності та відповідності суворим нормам ЄС — питаннями, які стають дедалі важливішими для всіх великих онлайн-платформ.

Нагадаємо, платформа Rumi виявила, що нові моделі GPT-o3 та GPT-4o mini непомітно вставляють "мітки" у згенерований текст. Вони замінюють звичайні пробіли, проте мають інші коди Unicode та можуть засвідчувати машинне походження матеріалу.

Також ми писали, що сервери ChatGPT споживають більше електроенергії щоразу, коли ви додаєте до запиту "будь ласка" чи "дякую". Генеральний директор OpenAI Сем Альтман розповів, що ввічливість користувачів коштувала компанії десятки мільйонів доларів, але ці гроші витрачені недаремно.