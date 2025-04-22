ChatGPT Search подал заявку на конкуренцию с Google — какая аудитория сервиса OpenAI

В руках смартфон с ChatGPT на экране. Фото: Unsplash

Дочерняя компания OpenAI Ireland Limited подала отчет регуляторам ЕС, в котором указано, что в течение шести месяцев, завершившихся 31 марта, среднемесячная аудитория ChatGPT Search достигла примерно 41,3 млн пользователей. Для сравнения, за предыдущий аналогичный период, закончившийся 31 октября 2024 года, показатель составлял лишь 11,2 млн.

Об этом пишет TechCrunch.

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Способен ли ChatGPT Search конкурировать с Google

OpenAI регулярно публикует сведения о ChatGPT Search, выполняя требования Закона о цифровых услугах (DSA). Этот документ определяет "активных получателей" как людей, которые хотя бы раз в месяц взаимодействуют с сервисом — читают, слушают или оставляют информацию на платформе.

DSA также обязывает "очень крупные" онлайн-платформы (более 45 млн активных получателей) предоставлять пользователям возможность отказываться от систем рекомендаций и профилирования, делиться данными с исследователями и проходить внешние аудиты. При нынешних темпах ChatGPT Search может вскоре попасть под эти правила. Нарушение влечет за собой штраф до 6% глобального оборота компании, а в случае системного отказа — временную блокировку сервиса в ЕС.

Со времени запуска в прошлом году ChatGPT Search уже отвоевал долю рынка у традиционных гигантов. Опрос, проведенный в сентябре, показал: 8% респондентов готовы выбрать ChatGPT вместо Google в качестве основного поисковика. Несмотря на это, Google сохраняет ощутимое доминирование, обрабатывая, по оценкам, в 373 раза больше запросов.

Исследователи указывают и на проблемы с надежностью результатов ИИ-поиска. Согласно одному исследованию, ChatGPT ошибся в 67% случаев при идентификации статей, а другой анализ выявил неточности в работе с новостным контентом, в том числе от партнерских издательств OpenAI.

Пока аудитория ChatGPT Search неуклонно растет, сервис сталкивается с вызовами обеспечения точности и соответствия строгим нормам ЕС — вопросами, которые становятся все более важными для всех крупных онлайн-платформ.

Напомним, платформа Rumi обнаружила, что новые модели GPT-o3 и GPT-4o mini незаметно вставляют "метки" в сгенерированный текст. Они заменяют обычные пробелы, однако имеют другие коды Unicode и могут свидетельствовать машинное происхождение материала.

Также мы писали, что серверы ChatGPT потребляют больше электроэнергии каждый раз, когда вы добавляете к запросу "пожалуйста" или "спасибо". Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал, что вежливость пользователей стоила компании десятки миллионов долларов, но эти деньги потрачены не зря.