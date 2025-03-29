Чем надо подкормить яблоню весной 2025, чтобы собрать большой урожай летом — советы садоводам

Женщина, которая собирает яблоки в саду. Фото: Pexels

Весной всем растениям нужны питательные элементы, чтобы восстановить свои силы после "зимней спячки", в частности, это касается и яблони. Опытные садоводы рассказали, какими удобрениями нужно подкормить это плодовое дерево, чтобы собрать хороший и вкусный урожай яблок.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Какие питательные элементы нужны яблоне весной

В весеннее время года яблоне нужны микроэлементы, которые играют важную роль в жизнедеятельности этого дерева. В частности, речь идет о таких элементах, как:

Фосфор, который помогает формировать крепкие и разветвленные корни, тем самым, надежно закрепляя дерево в почве и обеспечивая эффективное поглощение питательных элементов и влаги

Азот, который улучшает рост вегетативной массы дерева, в частности, формирует новые побеги и здоровые листья, а также обеспечивает хороший фотосинтез в растении

Калий, который укрепляет иммунитет дерева, его устойчивость к изменениям температуры, засухе, морозам и различным болезням

Большой урожай на яблоне в саду. Фото: Decorexpro

Какими удобрениями стоит подкормить яблоню весной

Органические удобрения

Такой вид удобрений улучшает качество почвы, а также удерживает влагу в земле, которая нужна растениям. Поэтому садоводы рекомендуют подкармливать яблоню весной такими органическими удобрениями, как:

Коровяк или птичий помет, в состав которых входит много макро- и микроэлементов

Перегной, в котором есть легкодоступные для деревьев питательные элементы

Различные подкормки на базе зеленой массы растений, которые насыщают почву азотом и другими полезными веществами

Минеральные удобрения

Весной яблоню можно также подкормить такими удобрениями, как:

Фосфорные — суперфосфат, который улучшает развитие корней и плодоношение фруктового дерева

Азотные — мочевина, аммиачная селитра и сульфат аммония, которые стимулируют рост вегетативной массы с помощью содержания азота

Калийные — сернокислый калий и различные соли, которые улучшают устойчивость растений к стрессу и качество плодов

Комплексные минеральные удобрения

Такие комплексные минеральные удобрения, как нитроаммофоска, аммофос и т.д., имеют в своем составе несколько основных питательных веществ в одной грануле. Это помогает облегчить процесс подкормки яблони.

Процесс подкормки плодового дерева в саду. Фото: Epic Gardening

Напомним, мы писали о том, как можно предотвратить осыпание яблок с плодового дерева.

Ранее мы рассказывали о том, как нужно обрезать яблоню весной, чтобы не навредить урожаю.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле яблони в саду для улучшения ее урожая.