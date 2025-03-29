Чем надо подкормить яблоню весной 2025, чтобы собрать большой урожай летом — советы садоводам

Будете собирать яблоки ведрами — чем подкормить дерево весной
Весной всем растениям нужны питательные элементы, чтобы восстановить свои силы после "зимней спячки", в частности, это касается и яблони. Опытные садоводы рассказали, какими удобрениями нужно подкормить это плодовое дерево, чтобы собрать хороший и вкусный урожай яблок.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Какие питательные элементы нужны яблоне весной
В весеннее время года яблоне нужны микроэлементы, которые играют важную роль в жизнедеятельности этого дерева. В частности, речь идет о таких элементах, как:
- Фосфор, который помогает формировать крепкие и разветвленные корни, тем самым, надежно закрепляя дерево в почве и обеспечивая эффективное поглощение питательных элементов и влаги
- Азот, который улучшает рост вегетативной массы дерева, в частности, формирует новые побеги и здоровые листья, а также обеспечивает хороший фотосинтез в растении
- Калий, который укрепляет иммунитет дерева, его устойчивость к изменениям температуры, засухе, морозам и различным болезням
Какими удобрениями стоит подкормить яблоню весной
Органические удобрения
Такой вид удобрений улучшает качество почвы, а также удерживает влагу в земле, которая нужна растениям. Поэтому садоводы рекомендуют подкармливать яблоню весной такими органическими удобрениями, как:
- Коровяк или птичий помет, в состав которых входит много макро- и микроэлементов
- Перегной, в котором есть легкодоступные для деревьев питательные элементы
- Различные подкормки на базе зеленой массы растений, которые насыщают почву азотом и другими полезными веществами
Минеральные удобрения
Весной яблоню можно также подкормить такими удобрениями, как:
- Фосфорные — суперфосфат, который улучшает развитие корней и плодоношение фруктового дерева
- Азотные — мочевина, аммиачная селитра и сульфат аммония, которые стимулируют рост вегетативной массы с помощью содержания азота
- Калийные — сернокислый калий и различные соли, которые улучшают устойчивость растений к стрессу и качество плодов
Комплексные минеральные удобрения
Такие комплексные минеральные удобрения, как нитроаммофоска, аммофос и т.д., имеют в своем составе несколько основных питательных веществ в одной грануле. Это помогает облегчить процесс подкормки яблони.
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