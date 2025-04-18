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Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

18 квітня 2025 19:24
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Білити дерева більше не можна — у чому причина та які є альтернативи
Чоловік займається побілкою дерев. Фото: depositphotos.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Щовесни українські двори та вулиці традиційно "освіжають", проводячи побілку дерев, бордюрів та навіть клумб. Багатьом здається, що саме це є символом порядку, підготовки до свят і доглянутої території. Проте фахівці б'ють на сполох: така звичка не лише застаріла, а й шкідлива.

Чому білити дерева не можна за жодних обставин та які є здорові й екологічні альтернативи, розповідаємо далі у нашій статті.

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Заборона на побілку в Україні — що відомо

Пресслужба Львівської міської ради нагадала, що комунальні служби міста офіційно відмовилися від практики побілки дерев та бордюрів.

Фахівці наголошують, що побілка не виконує захисної функції, як це заведено вважати. Ба більше, вона пошкоджує кору дерев, погіршує загальний стан насаджень і завдає шкоди довкіллю. А побілені бордюри виглядають неохайно після першого ж дощу, залишають сліди на тротуарах та траві, а також забруднюють навколишню територію.

"Такі роботи заборонені Правилами благоустрою Львівської МТГ, ухваленими у 2024 році. Та й на практиці ці роботи вже кілька років не виконують. Замість побілки — прибирання", — йдеться у повідомленні.

Варто також зауважити, що вказана заборона міститься у пункті 9.1.17 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105"Забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми".

 

Заборона на побілку в Україні — що відомо
Вапно для побілки дерев. Фото: depositphotos.com

Чотири причини назавжди відмовитися від побілки дерев

На жаль, для багатьох українців побілка стала своєрідною традицією, від якої не кожен готовий відмовитися. Однак ми спробуємо перФото: depositphotos.comеконати, чому цю практику варто залишити назавжди у минулому:

  1. Не ознака порядку, а імітація доброустрію. Ця традиція — залишок радянського минулого, коли людей змушували займатися показовими, але непотрібними справами. Замість того, щоб побудувати рівні бордюри, фарбували старі. А відсутність професійних засобів для захисту й обробки дерев прикривали "чудодійними" властивостями вапна.
  2. Відсутність краси та естетики. Заведено вважати, що побілка є ознакою чистоти та охайних вулиць. Але побілка часто ще більше підкреслює поганий стан бордюрів: тріщини, сколи, перекоси. А після дощу вулиці перетворюються на неестетичне біле болото. Святкову атмосферу створюють квіти, зелень, чисті вулиці та доглянуті газони — а не побиті бордюри, залиті вапном.
  3. Шкода для дерев. Вапно може пошкодити кору дерев, особливо в декоративних порід. Побілка дозволена лише для плодових дерев у саду, і тільки з дотриманням відповідних норм.
  4. Міф про безпеку. Побілка не регламентується жодними будівельними нормами чи правилами дорожнього руху. Вона не має жодного впливу на безпеку.

 

Які є альтернативи побілці дерев
Догляд за деревами навесні. Фото: depositphotos.com

Які є альтернативи побілці дерев

Насправді існує безліч сучасних альтернатив, які здатні як захистити дерева від шкідників та хвороб, так і задовольнити естетичні вподобання. Що варто обрати замість побілки дерев та бордюрів:

  1. Обробка дерев спеціальними засобами. Замість вапна для захисту дерев у садах використовують професійні біозасоби від шкідників, що не шкодять корі.
  2. Профілактика і догляд. Своєчасна обрізка, мульчування, укриття на зиму та контроль за вологістю ґрунту — кращий захист, ніж вапно.
  3. Фарба для дерев. Для садових рослин іноді використовують спеціальну садову фарбу на водній основі, але не для декоративних дерев у місті.
  4. Натуральні бар'єри від шкідників. Встановлення ловчих поясів, застосування ефірних олій або настоїв часнику, деревію тощо — екологічні методи боротьби зі шкідниками.
  5. Замість побілки бордюрів — ремонт. Замість імітації порядку побілкою, краще відремонтувати або замінити пошкоджені бордюри.

 

Раніше ми розповідали, як захистити дерева в саду від весняних заморозків. 

Нагадаємо, також ми писали, чим можна підживити яблуню, щоб дерево не скинуло плоди. 

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