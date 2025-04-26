Квітка смерті, яку не можна тримати вдома — ця рослина несе розлуку

Дівчина читає книгу про рослини. Фото: pexels.com

Кімнатні рослини — не лише прикраса інтер'єру, а й джерело затишку, гарного настрою та гармонії в домі. Однак не всі квіти однаково безпечні: деякі з них, як кажуть народні прикмети, можуть приносити в оселю негативну енергетику, самотність або навіть страшну біду.

Новини.LIVE ділиться з вами, яку кімнатну рослину називають "квіткою смерті" та "чоловікогоном". Її назва знайома багатьом, а вигляд справді вражає, проте народна мудрість радить бути обережними та не тримати її вдома.

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Яку рослину назвали квіткою смерті та чому

Досвідчені квітникарі добре знають, що не всі кімнатні рослини однаково корисні. Деякі з них, попри свою декоративність, можуть негативно впливати на атмосферу в оселі. Однією з таких вважається китайська троянда, або гібіскус.

Саме її в народі часто називають квіткою смерті. Як стверджують народні прикмети, гібіскус може стати провісником скорої загибелі або жахливого нещастя, якщо рослина зацвіте раніше, ніж зазвичай.

Китайська троянда у кімнаті. Фото: istockphoto.com

Чому китайську троянду не варто тримати в домі — народні прикмети та забобони

Окрім асоціацій зі смертю, китайська троянда має ще кілька містичних "титулів", через які багато хто відмовляється вирощувати її вдома:

Квітка самотності або "чоловікогон" — серед жінок поширене повір'я, що ця рослина "відштовхує" чоловіків, погіршує стосунки та заважає знайти пару. Джерело конфліктів — деякі люди переконані, що гібіскус в оселі провокує сварки, непорозуміння та емоційну напругу.

Жовтий гібіскус у горщику. Фото: istockphoto.com

Чи варто вірити прикметам

Наукових доказів про шкоду гібіскуса для психічного чи фізичного здоров'я немає. Але вплив рослин на енергетику помешкання — тема тонка.

Якщо ви вразливі до забобонів або просто хочете створити максимально гармонійний простір, можливо, варто уникати цієї квітки у своєму домі. Адже іноді краще прислухатися до інтуїції — навіть якщо мова йде про звичайну кімнатну рослину.

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