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Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

26 квітня 2025 12:22
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Квітка смерті, яку не можна тримати вдома — ця рослина несе розлуку
Дівчина читає книгу про рослини. Фото: pexels.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Кімнатні рослини — не лише прикраса інтер'єру, а й джерело затишку, гарного настрою та гармонії в домі. Однак не всі квіти однаково безпечні: деякі з них, як кажуть народні прикмети, можуть приносити в оселю негативну енергетику, самотність або навіть страшну біду.

Новини.LIVE ділиться з вами, яку кімнатну рослину називають "квіткою смерті" та "чоловікогоном". Її назва знайома багатьом, а вигляд справді вражає, проте народна мудрість радить бути обережними та не тримати її вдома. 

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Яку рослину назвали квіткою смерті та чому 

Досвідчені квітникарі добре знають, що не всі кімнатні рослини однаково корисні. Деякі з них, попри свою декоративність, можуть негативно впливати на атмосферу в оселі. Однією з таких вважається китайська троянда, або гібіскус.

Саме її в народі часто називають квіткою смерті. Як стверджують народні прикмети, гібіскус може стати провісником скорої загибелі або жахливого нещастя, якщо рослина зацвіте раніше, ніж зазвичай.

 

 

Яку рослину назвали квіткою смерті та чому
Китайська троянда у кімнаті. Фото: istockphoto.com

Чому китайську троянду не варто тримати в домі — народні прикмети та забобони  

Окрім асоціацій зі смертю, китайська троянда має ще кілька містичних "титулів", через які багато хто відмовляється вирощувати її вдома:

  1. Квітка самотності або "чоловікогон" — серед жінок поширене повір'я, що ця рослина "відштовхує" чоловіків, погіршує стосунки та заважає знайти пару.
  2. Джерело конфліктів — деякі люди переконані, що гібіскус в оселі провокує сварки, непорозуміння та емоційну напругу.

 

Чому китайську троянду не варто тримати в домі — народні прикмети та забобони
Жовтий гібіскус у горщику. Фото: istockphoto.com

Чи варто вірити прикметам

Наукових доказів про шкоду гібіскуса для психічного чи фізичного здоров'я немає. Але вплив рослин на енергетику помешкання — тема тонка.

Якщо ви вразливі до забобонів або просто хочете створити максимально гармонійний простір, можливо, варто уникати цієї квітки у своєму домі. Адже іноді краще прислухатися до інтуїції — навіть якщо мова йде про звичайну кімнатну рослину.

Раніше ми писали, яку популярну квітку в горщику небезпечно тримати вдома через ризик серйозних алергій.  

Нагадаємо, ми розповідали, яку квітку називають королевою саду та чому.

Також ми ділилися, що в Україні знайшли унікальну квітку, яку занесено до Червоної книги. 

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