Яку квітку називають королевою саду — про це мало хто знає

Жінка обирає квіти для саду. Фото: freepik.com

Напевно в кожному саду є така рослина, яка притягує погляди своєю красою та вишуканістю, а також зачаровує ароматом. Квітка, про яку далі піде мова, століттями надихає поетів, художників і парфумерів, а її символіка глибоко вкорінена в культурі багатьох народів. Вона прикрашає урочистості, дарується як знак найщиріших почуттів і навіть використовується в народній медицині. Тож, не дивно, що вона отримала титул королеви саду.

Про яку квітку йде мова та які факти про неї ви точно не знали, читайте далі у нашій пізнавальній та цікавій статті.

Реклама

Читайте також:

Яку квітку називають королевою саду

Так, мова йде про всім відому троянду. Ця розкішна квітка отримала свій королівський титул завдяки поєднанню витонченої краси, багатої історії та глибокої символіки.

Рожева троянда у саду. Фото: stock.adobe.com

Точно сказати, коли й де саме вперше з'явилася троянда, на жаль, неможливо. Версії вчених різняться. Є артефакти, знайдені на острові Крит, які стверджують, що жінки носили прикраси у вигляді троянди ще 3 тис. років до нашої ери.

Її активно вирощували у Стародавньому Римі, вона слугувала лікарським засобом, декором, її вживали у їжу, зокрема виготовляли вино. Традиційно пелюстками троянд покривали ложе молодят. Стародавні греки вважали троянду квіткою Афродіти. Греки зображували її на своїх монетах, а на весіллях на голову нареченої надягали вінок із троянд.

А давньоіндійська богиня краси та кохання Лакшмі, якщо вірити міфології, і зовсім з'явилася з бутона троянди, коли Вішну поцілунком розбудив свою майбутню дружину.

У Середньовіччі троянди були символом розкоші та багатства. У XV-XVII століттях троянда стала одним із найважливіших символів у європейській геральдиці: її поява на будь-якому гербі вказувала на шляхетність, милосердя і високе походження.

Сьогодні існує понад 30 тис. сортів троянд, що вражають різноманіттям форм, кольорів і ароматів. Її пелюстки використовують для виготовлення трояндової олії, яка входить до складу 98% жіночої парфумерії.

Троянда плетиста Antike. Фото: svitroslyn.ua

Народні прикмети про троянду

У народних віруваннях троянда символізує любов, добробут та захист. Вважається, що троянди в будинку очищають атмосферу, допомагають уникати сварок і навіть попереджають про прийдешні неприємності: якщо рослина починає в'янути без видимої причини, це може свідчити про проблеми у відносинах або зі здоров'ям.​

Також існує повір'я, що якщо подаровані троянди дають паростки у вазі, це обіцяє приємне продовження стосунків. Натомість засушені квіти не рекомендується зберігати, оскільки вони можуть нести негативну енергетику.

Троянди у саду — які види найпопулярніші

Популярність троянди серед садівників зумовлена різноманіттям форм, кольорів та ароматів, а також здатністю адаптуватися до різних умов вирощування. Серед тисяч сортів існують групи, які особливо цінуються за декоративність, стійкість і тривале цвітіння.

Популярні види садових троянд:

1. Чайно-гібридні троянди

Це найпоширеніша група, відома великими, ароматними квітами та елегантною формою. Кущі зазвичай досягають 80-100 см у висоту, а квітки — 8-12 см у діаметрі. Цвітуть з червня до осінніх холодів.

Сорт троянди Gloria Dei. Фото: google.com

2. Троянди флорибунда

Ці троянди відзначаються рясним цвітінням та стійкістю до хвороб. Квітки зібрані в суцвіття, що забезпечує пишне цвітіння протягом усього літа. Зазвичай квіти діаметром 8-10 см, кущі висотою 80-100 см.

Сорт троянди Blue Eden. Фото: google.com

3. Плетисті троянди (клаймбери)

Ідеальні для вертикального озеленення — арок, пергол, стін. Вони мають довгі пагони та рясне цвітіння. Є сорти стійкі до хвороб та морозів. Квітки можуть бути як зовсім маленьки, так і середнього розміру діаметром 7-8 см.

Плетиста троянда на будинку. Фото: desertcart.com.om

Раніше ми розповідали, чим потрібно підживити троянду навесні для гарного цвітіння.

Нагадаємо, ми ділилися, як виростити гарну та здорову розсаду петуній.

Також ми писали, яка квітка на городі здатна замінити дорогі добрива.