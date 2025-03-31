Чим підживити троянди навесні 2025, щоб бутони виросли пишними — поради садівникам

Чим потрібно підживити троянди навесні 2025 для пишних бутонів
Навесні вся природа починає прокидатися від "зимової сплячки", зокрема, це роблять і троянди. Якщо ви хочете, щоб бутони цих популярних квітів розкрилися у всій розкоші, дізнайтеся, чим потрібно підживити ці рослини у весняну пору року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Чим варто підживити троянди навесні
Садівники із досвідом рекомендують підгодувати троянди навесні органічними добривами, які зміцнюють кореневу систему квітів і стимулюють їхній ріст. Але органічні добрива варто поєднувати з мінеральними комплексами, щоб забезпечити трояндам рясне цвітіння.
Робити це потрібно починати тоді, коли на пагонах з’являється молоде листя. Саме в цей момент троянди активно поглинають поживні елементи, які потрібні їм для гарного росту і розвитку.
Якими добривами підживити троянди навесні
Курячий послід
Садівники вважають це органічне добриво одним з найефективніших засобів для підживлення троянд. Для підгодівлі рослин розведіть перепрілий послід з водою у пропорції один до десяти, потім залиште настоюватися і розбавте так ще тричі.
У свіжому вигляді це добриво вважається небезпечним у надмірній кількості, адже найменший перебір може обпекти і погубити троянди. Тому свіже добриво потрібно обережно розвести з водою у пропорції один до 20.
Коров’як
Це добриво потрібно спочатку розвести з водою у співвідношенні один до десяти, потім залишити його перебродити і перед поливом змішати з водою у пропорції один до двох.
Трав'яний настій
Цей варіант вважається найекологічнішим для підживлення рослин. Але його не потрібно вносити у ґрунт, а достатньо просто розпилити на листя троянд.
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