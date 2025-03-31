Чим підживити троянди навесні 2025, щоб бутони виросли пишними — поради садівникам

Людина, яка підживлює кущ троянди в саду. Фото: Pinterest

Навесні вся природа починає прокидатися від "зимової сплячки", зокрема, це роблять і троянди. Якщо ви хочете, щоб бутони цих популярних квітів розкрилися у всій розкоші, дізнайтеся, чим потрібно підживити ці рослини у весняну пору року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Чим варто підживити троянди навесні

Садівники із досвідом рекомендують підгодувати троянди навесні органічними добривами, які зміцнюють кореневу систему квітів і стимулюють їхній ріст. Але органічні добрива варто поєднувати з мінеральними комплексами, щоб забезпечити трояндам рясне цвітіння.

Робити це потрібно починати тоді, коли на пагонах з’являється молоде листя. Саме в цей момент троянди активно поглинають поживні елементи, які потрібні їм для гарного росту і розвитку.

Кущі різнокольорових троянд на клумбі. Фото: Pinterest

Якими добривами підживити троянди навесні

Курячий послід

Садівники вважають це органічне добриво одним з найефективніших засобів для підживлення троянд. Для підгодівлі рослин розведіть перепрілий послід з водою у пропорції один до десяти, потім залиште настоюватися і розбавте так ще тричі.

У свіжому вигляді це добриво вважається небезпечним у надмірній кількості, адже найменший перебір може обпекти і погубити троянди. Тому свіже добриво потрібно обережно розвести з водою у пропорції один до 20.

Коров’як

Це добриво потрібно спочатку розвести з водою у співвідношенні один до десяти, потім залишити його перебродити і перед поливом змішати з водою у пропорції один до двох.

Трав'яний настій

Цей варіант вважається найекологічнішим для підживлення рослин. Але його не потрібно вносити у ґрунт, а достатньо просто розпилити на листя троянд.

Підживлення куща троянди добривом. Фото: Pinterest

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