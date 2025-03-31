Чем подкормить розы весной 2025, чтобы бутоны выросли пышными — советы садоводам

Человек, который подпитывает куст розы в саду. Фото: Pinterest

Весной вся природа начинает просыпаться от "зимней спячки", в частности, это делают и розы. Если вы хотите, чтобы бутоны этих популярных цветов раскрылись во всей роскоши, узнайте, чем нужно подкормить эти растения в весеннее время года.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

Читайте также:

Чем стоит подкормить розы весной

Садоводы с опытом рекомендуют подкормить розы весной органическими удобрениями, которые укрепляют корневую систему цветов и стимулируют их рост. Но органические удобрения следует сочетать с минеральными комплексами, чтобы обеспечить розам обильное цветение.

Делать это нужно начинать тогда, когда на побегах появляются молодые листья. Именно в этот момент розы активно поглощают питательные элементы, которые нужны им для хорошего роста и развития.

Кусты разноцветных роз на клумбе. Фото: Pinterest

Какими удобрениями подкормить розы весной

Куриный помет

Садоводы считают это органическое удобрение одним из самых эффективных средств для подкормки роз. Для подпитки растений разведите перепревший помет с водой в пропорции один к десяти, затем оставьте настаиваться и разбавьте так еще трижды.

В свежем виде это удобрение считается опасным в чрезмерном количестве, ведь малейший перебор может обжечь и погубить розы. Поэтому свежее удобрение нужно осторожно развести с водой в пропорции один к 20.

Коровяк

Это удобрение нужно сначала развести с водой в соотношении один к десяти, затем оставить его перебродить и перед поливом смешать с водой в пропорции один к двум.

Травяной настой

Этот вариант считается самым экологичным для подкормки растений. Но его не нужно вносить в почву, а достаточно просто распылить на листья роз.

Подкормка куста розы удобрением. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему роза стала черной и как можно спасти цветок.

Ранее мы рассказывали о том, как спасти розу, которая превращается в шиповник.

Также мы сообщали о том, что надо сделать с розой после первого цветения.