Чим обробити троянди в середині березня 2025 року — коли це робити, поради садівникам

Людина, яка обробляє троянди в саду. Фото: Pinterest

Середина березня вважається ідеальним часом для того, щоб обробити троянди. Досвідчені садівники розповіли, коли варто це робити, чим обробляти ці красиві квіти і як приготувати розчин, яким потрібно скористатися під час цієї процедури.

Про це розповідають на каналі "Кучерявий сад" в YouTube.

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Навесні багато садівників відкривають дачний сезон і починають дбати про свої рослини на ділянці. Наприклад, навесні важливо доглядати троянди, адже після зими вони могли стати слабкими. В середині цього сезону потрібно обробити ці квіти, щоб стимулювати їхній ріст і розвиток.

Але перш ніж це робити, варто знати певні правила, які допоможуть вам не припуститися помилки під час цієї процедури. Садівниця із досвідом пояснила, коли і чим потрібно обробляти троянди в середині весни, щоб не нашкодити квітам.

Кущ рожевих троянд у саду. Фото: Pinterest

Обробка троянд у саду навесні

Коли варто обробляти троянди навесні

Спочатку троянди краще обробляти в середині березня, а робити це варто по рожевих конусах бруньок, які з’явилися, але ще не розпустилися. Причому, температура повітря надворі повинна перевищувати п’ять градусів тепла.

Садівниця наголосила, що їй зручніше обробляти кущі троянд, які обрізалися восени.

Процес обробки куща троянд. Фото: Freepik

Чим варто обробляти троянди навесні

Ці красиві квіти краще обробляти розчином фунгіциду "Біошок" та органічного інсектоакарициду "30Д". Щоб його приготувати, візьміть такі інгредієнти, як:

Фунгіцид — 30 мілілітрів

Тепла вода — десять літрів

Інсектоакарицид — 235 мілілітрів

Розчиніть фунгіцид у теплій воді та перемішайте, потім додайте інсектоакарицид і ще раз перемішайте. Готовим розчином просто обробіть свої троянди в саду.

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