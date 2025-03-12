Чем обработать розы в середине марта 2025 — когда это делать, советы садоводам

Человек, который обрабатывает розы в саду. Фото: Pinterest

Середина марта считается идеальным временем для того, чтобы обработать розы. Опытные садоводы рассказали, когда стоит это делать, чем обрабатывать эти красивые цветы и как приготовить раствор, которым нужно воспользоваться во время этой процедуры.

Об этом рассказывают на канале "Кучерявий сад" в YouTube.

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Весной многие садоводы открывают дачный сезон и начинают заботиться о своих растениях на участке. Например, весной важно ухаживать за розами, ведь после зимы они могли стать слабыми. В середине этого сезона нужно обработать эти цветы, чтобы стимулировать их рост и развитие.

Но прежде, чем это делать, стоит знать определенные правила, которые помогут вам не допустить ошибки во время этой процедуры. Садовница с опытом объяснила, когда и чем нужно обрабатывать розы в середине весны, чтобы не навредить цветам.

Куст розовых роз в саду. Фото: Pinterest

Обработка роз в саду весной

Когда стоит обрабатывать розы весной

Сначала розы лучше обрабатывать в середине марта, а делать это стоит по розовым конусам почек, которые появились, но еще не распустились. Причем, температура воздуха на улице должна превышать пять градусов тепла.

Садовница отметила, что ей удобнее обрабатывать кусты роз, которые обрезались осенью.

Процесс обработки куста роз. Фото: Freepik

Чем стоит обрабатывать розы весной

Эти красивые цветы лучше обрабатывать раствором фунгицида "Биошок" и органического инсектоакарицида "30Д". Чтобы его приготовить, возьмите такие ингредиенты, как:

Фунгицид — 30 миллилитров

Теплая вода — десять литров

Инсектоакарицид — 235 миллилитров

Растворите фунгицид в теплой воде и перемешайте, затем добавьте инсектоакарицид и еще раз перемешайте. Готовым раствором просто обработайте свои розы в саду.

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