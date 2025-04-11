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Всього одна квітка замінить дорогі добрива на городі — що посіяти

11 квітня 2025 03:11
Валентина Осадча - Редактор
Яка квітка стане найкращим добривом на городі — порада для щедрого врожаю
Дівчина доглядає за рослинами на городі. Фото: freepik.com
Валентина Осадча - Редактор

Секрет щедрого врожаю без дорогих добрив та хімії простий — одна універсальна, невибаглива та красива квітка. Досвідчені садівники вже давно використовують її як натуральне зелене підживлення. Вона не лише прикрасить ділянку, а й насичуватиме ґрунт корисними речовинами, пригнічуватиме бур'яни, відлякуватиме шкідників та захищатиме рослини від хвороб.

Яку саме квітку варто посіяти на городі та в саду, щоб отримати щедрий урожай без зайвих витрат, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Яка квітка замінить добрива — натуральний секрет щедрого врожаю

Все частіше городники та садівники використовують хімічні добрива, вважаючи, що вони ефективніші та простіші у використанні. Проте, є природні альтернативи, які працюють не гірше, а часто й краще. Однією з таких "зелених помічниць" є календула, або як її ще називають — нагідки. Ця яскрава квітка не тільки прикрашає грядки, але і є потужним сидератом, що збагачує та оздоровлює землю.

 

Яка квітка замінить добрива — натуральний секрет щедрого врожаю
Красива помаранчева квітка календули. Фото: pixabay.com

Чому календулу варто сіяти на городі

Календула має такі корисні властивості:

  1. Збагачення ґрунту. Коріння календули покращує структуру землі, підвищує її родючість, насичує мікроелементами.
  2. Захист від шкідників. Ефірні олії, що виділяє календула, відлякують нематод, попелиць та інших шкідників.
  3. Протигрибкові властивості. Квітка знижує ризик грибкових захворювань у ґрунті.
  4. Пригнічення бур'янів. Густі посадки не дають розростатися небажаній рослинності.
  5. Економія. Не потрібно витрачати гроші на хімію чи мінеральні добрива.

 

Чому календулу варто сіяти на городі
Садівниця зриває квіти календули. Фото: freepik.com

Як правильно сіяти календулу як сидерат

Ідеальний період для посіву — кінець літа або початок осені. Це дозволяє рослині добре вкоренитися до перших морозів. Насіння висівають густо, не шкодуючи — саме так можна досягти максимального ефекту від сидерата. До морозів можна викопати календулу, що встигла вирости, і закласти в компост або перекопати разом із ґрунтом.

Інший варіант — залишити рослину на зиму. Навесні перекопайте ділянку з залишками календули — це стане відмінним зеленим добривом.

Варто зауважити, що календулу можна висівати не лише після збору врожаю, а й у міжряддях впродовж літа. Це створить природний бар'єр від шкідників і покращить загальний стан ділянки. Спробуйте посіяти календулу вже цього сезону і ви побачите, як зміниться ваша земля та врожай.

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03:02 Британія може відправити військових в Україну на 5 років, — ЗМІ

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