Як виростити здорову розсаду петуній — покрокова інструкція, поради садівникам

Як виростити гарну розсаду петуній — покрокова інструкція
Кожна господиня, яка займається вирощуванням рослин, знає, що петунії — це дуже гарні квіти, але вирощувати їх можна лише через розсаду. Досвідчені садівники розповіли, як можна виростити гарну і здорову розсаду цих популярних рослин.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Як можна виростити гарну розсаду петуній
Крок перший — терміни посадки
В ідеалі сіяти петунії на розсаду наприкінці лютого або на початку березня, але посадка саме в перший місяць весни допомагає розсаді виростати міцнішою і збільшує її шанси краще приживатися.
Крок другий — вибір ґрунту
Запам’ятайте, що на розсаді петунії повинен бути пухкий і не кислий ґрунт, у складі якого є багато поживних елементів. Досвідчені садівники рекомендують купити спеціальні субстрати в магазинах або зробити їх власноруч.
Якщо ви не хочете витрачати багато грошей на покупку субстратів і бажаєте приготувати їх самостійно, вам потрібно змішати між собою такі добрива, як:
- Торф і перегній
- Дернова земля — дві частини
- Дрібний річковий пісок — невелика кількість
Змішайте перегній і торф з дерновою землею і додайте туди річковий пісок, щоб покращити пухкість ґрунту на розсаді, а також потрапляння кисню і води до коріння рослин.
Крок третій — посів насіння
Щоб правильно посіяти петунії, розкладіть насіння цих квітів на поверхні землі та обприскайте їх водою з пульверизатора. У жодному випадку не можна поливати цю розсаду після посіву насіння, а ґрунт треба зволожити заздалегідь.
Крок четвертий — полив розсади
Петунії — це дуже маленькі квіти, тому поливами їх можна з легкістю пошкодити. Але досвідчені дачники рекомендують робити це за допомогою звичайного шприца. У жодному разі не перезволожуйте ґрунт, адже від цього петунії почнуть гнити.
Крок п’ятий — прищипування рослин
Щойно ви помітили шість листків, можете починати прищипувати розсаду двома методами:
- Пальцями
- Ножицями — обріжте верхню частину і точку росту
Потім уважно стежте за новими пагонами, які десь за два тижні також можна прищепити.
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