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Як виростити гарну розсаду петуній — покрокова інструкція

5 квітня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як виростити здорову розсаду петуній — покрокова інструкція, поради садівникам
Людина, яка доглядає петунії у саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна господиня, яка займається вирощуванням рослин, знає, що петунії — це дуже гарні квіти, але вирощувати їх можна лише через розсаду. Досвідчені садівники розповіли, як можна виростити гарну і здорову розсаду цих популярних рослин.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як можна виростити гарну розсаду петуній

Крок перший — терміни посадки

В ідеалі сіяти петунії на розсаду наприкінці лютого або на початку березня, але посадка саме в перший місяць весни допомагає розсаді виростати міцнішою і збільшує її шанси краще приживатися.

Рассада петуний
Вирощування розсади петуній на вікні. Фото: Pinterest

Крок другий — вибір ґрунту

Запам’ятайте, що на розсаді петунії повинен бути пухкий і не кислий  ґрунт, у складі якого є багато поживних елементів. Досвідчені садівники рекомендують купити спеціальні субстрати в магазинах або зробити їх власноруч.

Якщо ви не хочете витрачати багато грошей на покупку субстратів і бажаєте приготувати їх самостійно, вам потрібно змішати між собою такі добрива, як:

  • Торф і перегній
  • Дернова земля — дві частини
  • Дрібний річковий пісок — невелика кількість

Змішайте перегній і торф з дерновою землею і додайте туди річковий пісок, щоб покращити пухкість ґрунту на розсаді, а також потрапляння кисню і води до коріння рослин. 

Крок третій — посів насіння

Щоб правильно посіяти петунії, розкладіть насіння цих квітів на поверхні землі та обприскайте їх водою з пульверизатора. У жодному випадку не можна поливати цю розсаду після посіву насіння, а ґрунт треба зволожити заздалегідь.

Посев петуний
Посів насіння петуній на розсаду. Фото: Gardener`s Path

Крок четвертий — полив розсади

Петунії — це дуже маленькі квіти, тому поливами їх можна з легкістю пошкодити. Але досвідчені дачники рекомендують робити це за допомогою звичайного шприца. У жодному разі не перезволожуйте ґрунт, адже від цього петунії почнуть гнити.

Крок п’ятий — прищипування рослин

Щойно ви помітили шість листків, можете починати прищипувати розсаду двома методами:

  • Пальцями
  • Ножицями — обріжте верхню частину і точку росту

Потім уважно стежте за новими пагонами, які десь за два тижні також можна прищепити. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому бутони троянд темніють і як врятувати квіти. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно обрізати гортензію навесні, щоб виростити пишну квітку. 

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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