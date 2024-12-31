Чим підживити розсаду петунії для кращого росту — дешеві добрива

Від картинки не можна буде відрізнити — чим підживити петунію
Якщо ви хочете посадити на своїй ділянці такі красиві квіти, як петунії, необхідно подбати про їхню розсаду. Ми розповідаємо, якими натуральними добривами варто підживити ці популярні рослини, щоб наділити їх поживними елементами і покращити їхній розвиток.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Чим варто підживити петунії на розсаду
Бананова шкірка
До складу шкірки з-під бананів входить велика кількість калію і фосфору і дуже мало азоту. Та цим добривом краще підживлювати розсаду перед початком цвітіння або безпосередньо після нього. Для приготування розчину з бананових шкірок для підживлення петунії, візьміть:
- банани — три-чотири штуки;
- теплу воду — два літри.
Змішайте ці інгредієнти і залиште настоюватися на чотири дні, після чого процідіть розчин і починайте обробляти квіти.
Дріжджі
Дріжджами можна здійснювати як кореневе, так і листкове підживлення, і можна обирати як сирі, так і сухі дріжджі. Для цього змішайте сирі дріжджі в чистій воді у співвідношенні один до п’яти і залиште настоюватися на десять годин, потім додайте воду в пропорції один до десяти.
Якщо у вас сухі дріжджі, приготуйте розчин з таких інгредієнтів, як:
- Сухі дріжджі — десять грамів
- Вода — одне відро
- Цукор — 50 грамів
Змішайте все це і залиште настоюватися на два дні, потім розведіть водою у співвідношенні один до п’яти і підживіть рослини.
Деревна зола
До складу деревної золи входить калій і фосфор, які покращують процес цвітіння рослини. Для приготування ефективного розчину візьміть такі інгредієнти, як:
- Деревна зола — 300 грамів
- Вода — одне відро води
- Господарське мило
Змішайте ці інгредієнти і обприскайте петунію по листю, щоб змусити її краще рости і розвиватися.
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